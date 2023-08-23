Сергей Лущ: каждая наша поездка в Донбасс – это от души

Сергей Лущ, общественный активист:

Каждый раз каждая наша поездка, командировкой не хочу ее называть, потому что это все от души. Это не по долгу службы, это искренний посыл и участников, и нас как организаторов, координаторов. Я безмерно всем благодарен. Очень был тронут нашими православными верующими. Люди передали монастырский хлеб. Казалось бы, что могут сделать 10 буханок хлеба. Но разделить каким-то образом, эту теплоту передать. А хлеб в нашей славянской традиции имеет сакральный смысл, сакральное значение. Хлеб освященный. Для нас тоже была большая честь привезти его сюда, на территории, передать его бойцам. Очень трогательный момент с передачей рисунков. Без слез, без эмоций искренних и чистых это передать сложно словами. Но можно почувствовать. Низкий поклон и большая благодарность. Такая поддержка очень нужна и очень востребована на передовой, на фронте. Потому что эти люди сегодня отстаивают наши с вами свободу, жизнь, независимость и право на существование.

Это уникальный опыт. Лучшие представители молодежных организаций со всех республик, областей: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – учатся и тренируются, повышают свои навыки, свои профессиональные компетенции. Фактически мы говорим о том, что тут куется будущее России. Наша команда сегодня расширилась. Были представители Белорусского республиканского союза молодежи, что важно. Потому что этот обмен опытом и эта коммуникация естественны в молодежной среде. И что-то мы для себя можем почерпнуть. В таких условиях реализовывать молодежную политику, проводить образовательные сессии, семинары в условиях, когда едет обстрел, бомбежки, сыпятся снаряды, с неба падают по мирному населению – это большое мужество и героизм. И безусловно, профессионализм наших друзей из Запорожской области, Министерства по молодежной политики, с которым у нас сложились партнерские, хорошие отношения.

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