Под новым мостом на Немиге водители путаются из-за светофоров. Изменят ли движение?

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Хотелось бы еще один вопрос от наших телезрителей, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но есть такой маленький нюанс на Немиге под новым мостом. Там вопрос со светофорами, если вы понимаете, о чем я говорю. Не планируется ли усовершенствовать как-то регулирование движения? Потому что водители порой путаются из-за светофоров. Особенно это касается движения прямо.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
После реконструкции путепровода через улицу Немига данный узел был обновлен в части организации дорожного движения. Была обустроена левоповоротная полоса со стороны улицы Городской Вал в направлении проспекта Победителей, что позволило продлить в прямолинейном движении две полосы, и выделить одну полосу общественного транспорта для движения автобусов и троллейбусов. Я уверен и вижу, что в настоящий момент организация дорожного движения в данном участке полностью понятна и объяснима. Присутствует вся разметка нужная, присутствуют все светофоры, даже применены новые технологии, выносные мачты, которые позволяют обеспечить видимость светофоров и знаков. Поэтому водителям лишь рекомендую отдельно освежить главу «Проезд перекрестков», в том числе и «Выполнение сигналов регулирования», понимая, где водитель должен остановиться, если на его пути присутствует какой-либо светофор.
Кристина Сущеня, СТВ:
Главный вывод нашей беседы: нужно, конечно, соблюдать все правила. Но еще одно правило как раз и зашифровано в аббревиатуре ПДД: пропускайте друг друга.
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