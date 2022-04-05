Под новым мостом на Немиге водители путаются из-за светофоров. Изменят ли движение?

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Хотелось бы еще один вопрос от наших телезрителей, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но есть такой маленький нюанс на Немиге под новым мостом. Там вопрос со светофорами, если вы понимаете, о чем я говорю. Не планируется ли усовершенствовать как-то регулирование движения? Потому что водители порой путаются из-за светофоров. Особенно это касается движения прямо.