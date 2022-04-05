Беларусь в расчётах за газ переходит на российские рубли

Новости Беларуси. Беларусь в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие договоренности закреплены в документах, которые были подписаны 5 апреля по итогам встречи в «Газпроме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они определяют условия поставки газа в 2022 году с учетом перехода платежей на российские рубли. По некоторой информации, цена на поставляемый нам природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до этого соглашением.