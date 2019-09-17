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Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области

17 сентября 2019 19:19
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Новости Беларуси. Отдельный парашютно-десантный батальон витебской бригады Вооруженных Сил Беларуси успешно выполнил задачу по обороне города на белорусско-российском учении «Щит Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-1

При поддержке огня артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок наши десантники нанесли поражение условному противнику, который попытался атаковать накануне освобожденный населенный пункт. Для контроля точности поражения бойцы применяли беспилотный авиационный комплекс Supercam S350.

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
Самые сложные темы, которые были – это бой в городе, ночная стрельба, а также вопросы преодоления водных преград. Результат хороший. Это впечатляет. В первую очередь надо отметить действия подразделений, которые стреляли ночью: результат поражений отличный.

Белорусы успешно справились с задачей благодаря использованию многоярусной системы огня. Напомним, в белорусско-российском учении «Щит Союза» задействованы около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники, а также самолеты и минометы.

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-7

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-9

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-11

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-13

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-15

Под надёжной защитой: белорусско-российские учения «Щит Союза» проходят в Нижегородской области-17

# Беларусь-Россия # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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