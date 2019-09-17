Почему так опасны инвазивные растения и как их правильно уничтожать?
Золотарник канадский, борщевик Сосновского, клён ясенелистный – эти такие привлекательные на вид растения вызывают у биологов, аграриев и садоводов нешуточные опасения. Чем так вредны инвазивные растения и как с ними борются в Беларуси?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский.
Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Местные исполнительные и распорядительные органы организовывают работу по регулированию распространения численности инвазивных видов растений.
Сложная ли технология?
Николай Свидинский:
Разная. Надо смотреть, какую площадь мы уже получили. Если это значительные площади: от полутора и больше гектаров, то, конечно, лучше использовать химический метод сплошного действия. Потом осуществлять контроль за этой территорией на второй-третий год, и я думаю, что этот метод будет успешным. На своем приусадебном участке можно проще: достаточно двух-трехкратных скашиваний. Мы присмотрели, сейчас у него фаза цветения заканчивается, можно зафиксировать. Сейчас тоже можно покосить, но возможно, что часть семян мы уроним на почву и снова они взойдут. И корневищами, и семенами – два способа размножения. Если уже сейчас косить, то лучше компостировать, а еще лучше сжечь. Есть комбинированные способы, в каждой конкретной ситуации с участием наших территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются районные планы. В районных планах есть мероприятия по регулированию распространения численности борщевика, золотарника канадского – тех видов, которые на той территории произрастают, если они подлежат такому регулированию.
Стоит ли оставлять золотарник канадский, если за ним ухаживают и небольшое место занимает или лучше избавиться от него?
Николай Свидинский:
На мой взгляд, лучше не испытывать. Например, сегодня ты ухаживаешь, завтра ты по каким-то причинам уехал в длительную командировку и сделал плохо себе и своим соседям. Это не наш вид и не надо на него делать ставку, украшая свой палисадник.
Граждане и организации, смотрите, что у вас растет и убирайте, потому что с 2020 года мы обратились с ходатайством и внесли предложение, чтобы в случае неприятия мер по предотвращению распространения инвазивных видов растений накладывалась административная ответственность: от предупреждения до штрафа до 30 базовых величин, меры будут приниматься. Если борщевик растет на той территории, которую ты контролируешь и не принимаешь мер, то будут приняты меры административного воздействия.