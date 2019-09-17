Почему так опасны инвазивные растения и как их правильно уничтожать?

Золотарник канадский, борщевик Сосновского, клён ясенелистный – эти такие привлекательные на вид растения вызывают у биологов, аграриев и садоводов нешуточные опасения. Чем так вредны инвазивные растения и как с ними борются в Беларуси? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский. Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Местные исполнительные и распорядительные органы организовывают работу по регулированию распространения численности инвазивных видов растений.

Сложная ли технология? Николай Свидинский:

Разная. Надо смотреть, какую площадь мы уже получили. Если это значительные площади: от полутора и больше гектаров, то, конечно, лучше использовать химический метод сплошного действия. Потом осуществлять контроль за этой территорией на второй-третий год, и я думаю, что этот метод будет успешным. На своем приусадебном участке можно проще: достаточно двух-трехкратных скашиваний. Мы присмотрели, сейчас у него фаза цветения заканчивается, можно зафиксировать. Сейчас тоже можно покосить, но возможно, что часть семян мы уроним на почву и снова они взойдут. И корневищами, и семенами – два способа размножения. Если уже сейчас косить, то лучше компостировать, а еще лучше сжечь. Есть комбинированные способы, в каждой конкретной ситуации с участием наших территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются районные планы. В районных планах есть мероприятия по регулированию распространения численности борщевика, золотарника канадского – тех видов, которые на той территории произрастают, если они подлежат такому регулированию.

Стоит ли оставлять золотарник канадский, если за ним ухаживают и небольшое место занимает или лучше избавиться от него? Николай Свидинский:

На мой взгляд, лучше не испытывать. Например, сегодня ты ухаживаешь, завтра ты по каким-то причинам уехал в длительную командировку и сделал плохо себе и своим соседям. Это не наш вид и не надо на него делать ставку, украшая свой палисадник.