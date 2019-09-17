Прямой эфир

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники

17 сентября 2019 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые бизнес-проекты воплощают в жизнь школьники Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в агрогородке Шашки Столбцовского района ученики украшают кондитерские изделия.

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-1

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-3

Идея пришлась по вкусу и девушкам, и парням. Раз в неделю семь юных кондитеров оформляют сладкие пряники. На изготовление одного цветного шедевра необходимо около двух недель.

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-6

Елена Колковская, учащаяся Шашковской средней школы:
Работа в этой бизнес-компании приносит мне большое удовольствие и радость, потому что здесь мы раскрываем свои творческие способности. Мы вкладываем в эти пряники свою фантазию. Также здесь мы учимся основам предпринимательской деятельности.

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-9

Татьяна Корсюк, учитель Шашковской средней школы:
Опыт своей работы мы транслируем на различных мероприятиях областного и районного масштаба. Много мероприятий посещаем с выставками, посвященным Году малой родины.

Проверить свое кулинарное мастерство может любой школьник. Единственное ограничение – возраст: принимают в предприниматели с 14 лет. Всего на Столбцовщине первые деньги школьники зарабатывают в четырех учебных заведениях.

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-12

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-14

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-16

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-18

Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники-20

# Бизнес в Беларуси # общество # Елена Колковская # Татьяна Корсюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему так опасны инвазивные растения и как их правильно уничтожать?
17 сентября 2019 12:17

Почему так опасны инвазивные растения и как их правильно уничтожать?

Побывать в деньгохранилище и разобрать банкомат. Школьники из Минской и Гомельской областей побывали на уроке финансовой грамотности
17 сентября 2019 11:08

Побывать в деньгохранилище и разобрать банкомат. Школьники из Минской и Гомельской областей побывали на уроке финансовой грамотности

В Минской области молодёжь присоединилась к общенациональной акции «Восстановление святынь. Источники Беларуси»
17 сентября 2019 10:46

В Минской области молодёжь присоединилась к общенациональной акции «Восстановление святынь. Источники Беларуси»