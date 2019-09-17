Юные кондитеры: как школьники из Столбцовского района учатся основам бизнеса, расписывая пряники

Новости Беларуси. Новые бизнес-проекты воплощают в жизнь школьники Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в агрогородке Шашки Столбцовского района ученики украшают кондитерские изделия.

Идея пришлась по вкусу и девушкам, и парням. Раз в неделю семь юных кондитеров оформляют сладкие пряники. На изготовление одного цветного шедевра необходимо около двух недель.

Елена Колковская, учащаяся Шашковской средней школы: Работа в этой бизнес-компании приносит мне большое удовольствие и радость, потому что здесь мы раскрываем свои творческие способности. Мы вкладываем в эти пряники свою фантазию. Также здесь мы учимся основам предпринимательской деятельности.

Татьяна Корсюк, учитель Шашковской средней школы:

Опыт своей работы мы транслируем на различных мероприятиях областного и районного масштаба. Много мероприятий посещаем с выставками, посвященным Году малой родины.

Проверить свое кулинарное мастерство может любой школьник. Единственное ограничение – возраст: принимают в предприниматели с 14 лет. Всего на Столбцовщине первые деньги школьники зарабатывают в четырех учебных заведениях.