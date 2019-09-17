Побывать в деньгохранилище и разобрать банкомат. Школьники из Минской и Гомельской областей побывали на уроке финансовой грамотности

Новости Беларуси. Побывать в деньгохранилище, разобрать банкомат и почувствовать себя в роли кассира. Школьников из Минской и Гомельской областей пригласили на необычный урок финансовой грамотности в столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября для ребят в одном из банков открыли все двери и даже от депозитария.

Вместе с работниками дети проверяли купюры на подлинность и знакомились со всеми тонкостями профессии.

Дарья Матус, ученица Комсомольской средней школы:

Мне понравилось, как фотографировались за кассой и разбирали банкомат. В будущем хотелось бы быть банкиром.

Виолетта Клещук, ученица Комсомольской средней школы:

Мы ходили в банк – туда, где именно хранятся деньги. Туда могут положить мягкую игрушку, либо большие деньги. Там была большая дверь, которая открывается только ключом и с помощью пароля. Было интересно, когда рассказали, что в банкомате никто не сидит и не выдает деньги, а он выдает их сам.

Никита Приходько, ученик Комсомольской средней школы:

Меня впечатлило, что деньги можно проверять на фальшивые и нефальшивые. Эта машинка мне понравилась, она позволяет реальные деньги отличить от фальшивых.

17 сентября было заключено и важное соглашение. Представительство Детского фонда ООН договорилось с банком о поддержке 10 тысяч юных белорусов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Речь идет не только о финансовой и психологической поддержке, но и об оздоровлении.

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Это важно и нужно. Важно, чтобы дети получили жизненные навыки. Мы хотим, чтобы они жили в социуме, чтобы они ходили в школу, бассейн. Они нам нужны психологически и физически здоровыми, а также коммуникабельными.