Побывать в деньгохранилище и разобрать банкомат. Школьники из Минской и Гомельской областей побывали на уроке финансовой грамотности
Новости Беларуси. Побывать в деньгохранилище, разобрать банкомат и почувствовать себя в роли кассира. Школьников из Минской и Гомельской областей пригласили на необычный урок финансовой грамотности в столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 сентября для ребят в одном из банков открыли все двери и даже от депозитария.
Вместе с работниками дети проверяли купюры на подлинность и знакомились со всеми тонкостями профессии.
Дарья Матус, ученица Комсомольской средней школы:
Мне понравилось, как фотографировались за кассой и разбирали банкомат. В будущем хотелось бы быть банкиром.
Виолетта Клещук, ученица Комсомольской средней школы:
Мы ходили в банк – туда, где именно хранятся деньги. Туда могут положить мягкую игрушку, либо большие деньги. Там была большая дверь, которая открывается только ключом и с помощью пароля. Было интересно, когда рассказали, что в банкомате никто не сидит и не выдает деньги, а он выдает их сам.
Никита Приходько, ученик Комсомольской средней школы:
Меня впечатлило, что деньги можно проверять на фальшивые и нефальшивые. Эта машинка мне понравилась, она позволяет реальные деньги отличить от фальшивых.
17 сентября было заключено и важное соглашение. Представительство Детского фонда ООН договорилось с банком о поддержке 10 тысяч юных белорусов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Речь идет не только о финансовой и психологической поддержке, но и об оздоровлении.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Это важно и нужно. Важно, чтобы дети получили жизненные навыки. Мы хотим, чтобы они жили в социуме, чтобы они ходили в школу, бассейн. Они нам нужны психологически и физически здоровыми, а также коммуникабельными.
Сразу после увлекательной экскурсии по банку дети отправятся в небольшое путешествие по Минску. Организаторы планируют развивать данный социальный проект и с поддержкой банков познакомить детей с разными уголками Беларуси.