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В костёлах и церквях соблюдают масочный режим? Рассказал настоятель одного из храмов

21 октября 2021 14:29
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают придерживаться масочного режима, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соблюдать правила респираторного этикета рекомендуется в общественных местах, в том числе магазинах, транспорте, учреждениях здравоохранения. Не стали исключением церкви и костелы.  

В костёлах и церквях соблюдают масочный режим? Рассказал настоятель одного из храмов-1

Из-за большого количества людей во время службы священники рекомендуют прихожанам надевать маски и соблюдать безопасную дистанцию. Профилактических мер придерживаются и в костеле Святого Иосифа. Прихожане ответственно относятся к своему здоровью, стараются соблюдать респираторный этикет. На входе в храм – напоминание о средствах индивидуальной защиты. Внутри здания – дозаторы с дезинфицирующими средствами.  

В костёлах и церквях соблюдают масочный режим? Рассказал настоятель одного из храмов-4

Ксендз Генрих Околотович, настоятель воложинского костела Святого Иосифа:  
Богаслужэнні ў нашым касцёле адбываюцца кожны дзень. І раніцай, і ўвечары. Мы з самага пачатку, як толькі гэта было абвешчана, дактары пачалі аб гэтым гаварыць, то мы стараемся захоўваць гэтыя прадпісанні, якія даюць дактары. Каб зберагчыся ад гэтай хваробы. Молімся да Пана Бога і да Багародзіцы, каб Божанька засцярог, аберагаў нас і ўсіх людзей ад гэтай хваробы, каб як найхутчэй гэта хвароба адышла.  

В костёлах и церквях соблюдают масочный режим? Рассказал настоятель одного из храмов-7

Размеры костела позволяют сохранять социальную дистанцию во время богослужения. Для профилактики ежедневно проводят влажную уборку – перед и после службы обрабатывают поверхности антибактериальной жидкостью.  

# Коронавирус # общество # Генрих Околотович # Фотофакт

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