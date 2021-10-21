В костёлах и церквях соблюдают масочный режим? Рассказал настоятель одного из храмов

Новости Беларуси. В Минской области продолжают придерживаться масочного режима, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соблюдать правила респираторного этикета рекомендуется в общественных местах, в том числе магазинах, транспорте, учреждениях здравоохранения. Не стали исключением церкви и костелы.

Из-за большого количества людей во время службы священники рекомендуют прихожанам надевать маски и соблюдать безопасную дистанцию. Профилактических мер придерживаются и в костеле Святого Иосифа. Прихожане ответственно относятся к своему здоровью, стараются соблюдать респираторный этикет. На входе в храм – напоминание о средствах индивидуальной защиты. Внутри здания – дозаторы с дезинфицирующими средствами.

Ксендз Генрих Околотович, настоятель воложинского костела Святого Иосифа:

Богаслужэнні ў нашым касцёле адбываюцца кожны дзень. І раніцай, і ўвечары. Мы з самага пачатку, як толькі гэта было абвешчана, дактары пачалі аб гэтым гаварыць, то мы стараемся захоўваць гэтыя прадпісанні, якія даюць дактары. Каб зберагчыся ад гэтай хваробы. Молімся да Пана Бога і да Багародзіцы, каб Божанька засцярог, аберагаў нас і ўсіх людзей ад гэтай хваробы, каб як найхутчэй гэта хвароба адышла.