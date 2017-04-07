Под давлением: как выбрать автоматический тонометр и можно ли не подошедший вернуть продавцу?

Удивительно, но факт. На наши головы воздух давит с силой в 270 килограммов. Но нас не сплющивает, потому что и внутри тела есть воздух, который, в свою очередь, уравновешивает давление наружного воздуха. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» на свою голову купила тонометр. И теперь она раздавлена появившимися проблемами.

Сердечно-сосудистые заболевания – печальный лидер в списке причин преждевременной смерти.

Аритмия, гипертония, гипотония – эти недуги встречаются у каждого третьего. Только беспрестанный надзор за своим самочувствием помогает избежать непоправимого. Минчанке Алисе Сергеевне Филон, в силу возраста, контролировать артериальное давление жизненно необходимо. Алиса Филон:

У меня аппарат-полуавтомат. Он всё показывает, но у меня нет сил левой рукой работать. Потому что плохо работает рука, нажимать очень плохо. Поэтому я решила купить автомат.

Первые приборы для измерения кровяного давления появились в XIII веке.

В XIX изобрели ртутный манометр. Сегодня на рынке здоровья каких только тонометров не встретишь. Особо продвинутые модели оснащены дополнительными и весьма важными функциями: голосовым оповещением, выявлением аритмии.

Алиса Филон:

Была реклама – скидки, 118 рублей. Я приехала сразу, посмотрела и оформила. Потому что они показали, что здесь показывает аритмию. Однако, при ближайшем знакомстве с прибором, женщина испытала глубокое разочарование. Когда Алиса Сергеевна почувствовала нарушение сердечного ритма, то произвела измерение новым тонометром. Прибор, имеющий функцию голосового оповещения, предательски молчал и категорически отказывался фиксировать аритмию.



Алиса Филон:

Я приехала домой, в этот же самый день у меня случилась аритмия. Старый аппарат показывает, здесь – ничего не показывает. И я тут же вернулась в магазин. Они сказали: «За два часа Вы смогли приехать, значит, у Вас аритмии нет». Подколка была. Короче говоря, меня ни с чем отправили. Уговаривали купить ещё дороже. Говорю: «Знаете, я расстроена. Я сейчас уже пойду с умом выбирать». Отказалась.

Специалисты отмечают: автоматические тонометры отличаются, увы, невысокой точностью. Есть нюансы. С возрастом сосуды теряют эластичность, поэтому приборы, измеряющие давление на запястье, не рекомендуются для людей старше 50 лет. Бабушке Алисе – 81. И в магазине, конечно, могли бы сказать Алисе Сергеевне, что в её возрасте предпочтительно приобретать другой тонометр. И еще один важный момент. Нельзя измерять давление несколько раз подряд. Интервал между измерениями должен составлять от 7 до 10 минут. Если все условия соблюдены, но тонометр, всё равно, вводит в заблуждение, то необходима проверка в метрологической лаборатории. Кстати, приборы, которые используются в больницах и поликлиниках, проходят такую проверку ежегодно.



Бабушка Алиса уверена, что её новый тонометр ей не помощник, и хотела бы его вернуть в магазин. Увы.

Алиса Филон:

Я уже смирилась, пришла в магазин. Они сказали: «Не принимаем». Итак, в возврате денежных средств за тонометр женщине отказали в категорической форме. И это неудивительно, ведь часто принципы торговли идут вразрез с принципами человечности. И тогда дело могут разрешить лишь прописные законы. Дарина Гулюта, юрист:

В нашей практике случаются истории, когда к нам обращаются потребители, которые приобрели товары медицинского назначения – тонометры, глюкометры – и невнимательно изучив инструкцию, убедившись в том, что данный товар им не подходит, пытаются его вернуть. Товары медицинского назначения надлежащего качества, с заполненными гарантийными талонами, обмену и возврату не подлежат. Но ведь причины бабушки Алисы вполне уважительные, её тонометр не выполняет функции, прописанные в техническом паспорте.



Дарина Гулюта, юрист:

В этом конкретном случае, потребитель при приобретении товара намеревался приобрести его с конкретными функциями. После приобретения потребитель удостоверился, что информация о товаре не соответствует заявленной изготовителем. В связи с чем, он имеет право вернуть данный товар продавцу. Для этого ему необходимо в письменной форме обратиться к продавцу.

И продавец обязан в течение 7 дней вернуть ему уплаченную сумму. В нашей истории покупка была совершена 11 марта. На девятом десятке жизни Алиса Сергеевна вынуждена была навещать продавцов четырежды. Вконец отчаявшись, минчанка обратилась в программу «Добро пожаловаться». Спустя пару дней, 3 апреля, бабушке деньги за некачественный товар всё же вернули. Надеемся, что потеря выручки для магазина за некачественный прибор, в данной ситуации, станет платой за выучку. Хорошо, что не за взбучку. Алиса Филон:

После Вашего звонка им, они позвонили: «Приезжайте, забирайте». Очень хорошая программа. Деньги мне вернули. И сейчас я буду осмотрительнее - буду раньше, чем покупать аппарат, инструкцию читать. И пусть они мне на месте, если можно, чтоб они прямо вот показали, как работает и всё.