Под давлением: как выбрать автоматический тонометр и можно ли не подошедший вернуть продавцу?
Удивительно, но факт. На наши головы воздух давит с силой в 270 килограммов. Но нас не сплющивает, потому что и внутри тела есть воздух, который, в свою очередь, уравновешивает давление наружного воздуха. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» на свою голову купила тонометр. И теперь она раздавлена появившимися проблемами.
Сердечно-сосудистые заболевания – печальный лидер в списке причин преждевременной смерти.
Аритмия, гипертония, гипотония – эти недуги встречаются у каждого третьего.
Только беспрестанный надзор за своим самочувствием помогает избежать непоправимого. Минчанке Алисе Сергеевне Филон, в силу возраста, контролировать артериальное давление жизненно необходимо.
Алиса Филон:
У меня аппарат-полуавтомат. Он всё показывает, но у меня нет сил левой рукой работать. Потому что плохо работает рука, нажимать очень плохо.
Поэтому я решила купить автомат.
Первые приборы для измерения кровяного давления появились в XIII веке.
В XIX изобрели ртутный манометр. Сегодня на рынке здоровья каких только тонометров не встретишь. Особо продвинутые модели оснащены дополнительными и весьма важными функциями: голосовым оповещением, выявлением аритмии.
Алиса Филон:
Была реклама – скидки, 118 рублей. Я приехала сразу, посмотрела и оформила. Потому что они показали, что здесь показывает аритмию.
Однако, при ближайшем знакомстве с прибором, женщина испытала глубокое разочарование.
Когда Алиса Сергеевна почувствовала нарушение сердечного ритма, то произвела измерение новым тонометром.
Прибор, имеющий функцию голосового оповещения, предательски молчал и категорически отказывался фиксировать аритмию.
Алиса Филон:
Я приехала домой, в этот же самый день у меня случилась аритмия. Старый аппарат показывает, здесь – ничего не показывает. И я тут же вернулась в магазин. Они сказали: «За два часа Вы смогли приехать, значит, у Вас аритмии нет». Подколка была. Короче говоря, меня ни с чем отправили. Уговаривали купить ещё дороже. Говорю: «Знаете, я расстроена. Я сейчас уже пойду с умом выбирать». Отказалась.
Специалисты отмечают: автоматические тонометры отличаются, увы, невысокой точностью.
Есть нюансы. С возрастом сосуды теряют эластичность, поэтому приборы, измеряющие давление на запястье, не рекомендуются для людей старше 50 лет. Бабушке Алисе – 81. И в магазине, конечно, могли бы сказать Алисе Сергеевне, что в её возрасте предпочтительно приобретать другой тонометр. И еще один важный момент. Нельзя измерять давление несколько раз подряд. Интервал между измерениями должен составлять от 7 до 10 минут. Если все условия соблюдены, но тонометр, всё равно, вводит в заблуждение, то необходима проверка в метрологической лаборатории. Кстати, приборы, которые используются в больницах и поликлиниках, проходят такую проверку ежегодно.
Бабушка Алиса уверена, что её новый тонометр ей не помощник, и хотела бы его вернуть в магазин. Увы.
Алиса Филон:
Я уже смирилась, пришла в магазин.
Они сказали: «Не принимаем».
Итак, в возврате денежных средств за тонометр женщине отказали в категорической форме. И это неудивительно, ведь часто принципы торговли идут вразрез с принципами человечности. И тогда дело могут разрешить лишь прописные законы.
Дарина Гулюта, юрист:
В нашей практике случаются истории, когда к нам обращаются потребители, которые приобрели товары медицинского назначения – тонометры, глюкометры – и невнимательно изучив инструкцию, убедившись в том, что данный товар им не подходит, пытаются его вернуть.
Товары медицинского назначения надлежащего качества, с заполненными гарантийными талонами, обмену и возврату не подлежат.
Но ведь причины бабушки Алисы вполне уважительные, её тонометр не выполняет функции, прописанные в техническом паспорте.
Дарина Гулюта, юрист:
В этом конкретном случае, потребитель при приобретении товара намеревался приобрести его с конкретными функциями. После приобретения потребитель удостоверился, что информация о товаре не соответствует заявленной изготовителем. В связи с чем, он имеет право вернуть данный товар продавцу. Для этого ему необходимо в письменной форме обратиться к продавцу.
И продавец обязан в течение 7 дней вернуть ему уплаченную сумму.
В нашей истории покупка была совершена 11 марта. На девятом десятке жизни Алиса Сергеевна вынуждена была навещать продавцов четырежды. Вконец отчаявшись, минчанка обратилась в программу «Добро пожаловаться». Спустя пару дней, 3 апреля, бабушке деньги за некачественный товар всё же вернули. Надеемся, что потеря выручки для магазина за некачественный прибор, в данной ситуации, станет платой за выучку. Хорошо, что не за взбучку.
Алиса Филон:
После Вашего звонка им, они позвонили: «Приезжайте, забирайте». Очень хорошая программа. Деньги мне вернули.
И сейчас я буду осмотрительнее - буду раньше, чем покупать аппарат, инструкцию читать.
И пусть они мне на месте, если можно, чтоб они прямо вот показали, как работает и всё.
Спасибо, Алиса Сергеевна, за добрые слова в адрес «Добро пожаловаться», мы рады, что наше посильное вмешательство помогло разрешить Вашу проблему. Своим личным примером Вы подтвердили, что учиться никогда не поздно, и что бороться за свои права надо до конца. И пусть Ваше сердце бьётся ритмично и весело еще много лет.