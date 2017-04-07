По всем европейским стандартам. МТЗ презентовал аграриям Минской области новую модель трактора

Новости Беларуси. «Беларус» весом в 12 тонн и мощностью 355 лошадиных сил. Отечественный производитель тракторов 7 апреля презентовал аграриям Минской области новую модель сельскохозяйственной техники. Это одни из первых поставок последних образцов техники белорусским сельхозпредприятиям. Пробная партия прошла все испытания на полях северного региона Беларуси. Успешный тест-драйв стал толчком для серийного производства.

Техника соответствует всем европейским стандартам. Добиться рекордных мощностей и улучшенных технических характеристик, в том числе и низкого расход топлива, удалось за счет двигателей ведущей американской компании. Сочетание мирового опыта и белорусского качества будет успешно работать не только на развитие агропромышленного комплекса нашей страны, но и имиджа Беларуси. У производителей уже есть договоренности на поставку обновленного и усовершенствованного «Беларуса» на зарубежные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.