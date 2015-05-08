Новости Беларуси. Под амнистию в честь 70-летия Победы попадают свыше 8,5 тысяч осужденных. Соответствующий законопроект поступил в Парламент.

Документ подготовлен по инициативе главы государства. Работа над ним велась при личном участии Президента. В законопроекте прописаны категории лиц, которые смогут рассчитывать на освобождение либо сокращение срока. А вот тем, кто совершил особо тяжкие преступления, на амнистию надеяться не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

В первую очередь подлежат амнистии люди, достигшие пенсионного возраста: женщины более 50 лет, мужчины старше 60 лет. Инвалиды, участники боевых действий на территории других государств, беременные женщины, несовершеннолетние, также люди с медицинскими показаниями, которые больны туберкулезом (определенная группа людей).

Очень большое обсуждение вызвала статья 328 по наркотикам. В законопроекте предусмотрено освобождение только первой части. То есть тех, кто употреблял наркотики. Все те, кто занимался распространением наркотиков, амнистии не подлежат.