Певица Жасмин об аресте мужа: Считаю действия силовых органов Молдовы огромной ошибкой

Новости России. Певица Жасмин считает действия правоохранительных органов Молдавии ошибкой и очень надеется на то, что в скором времени инцидент будет исчерпан. Артистка впервые прокомментировала ситуацию с арестом супруга.

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6 мая супруг певицы, 28-летний Илан Шор был арестован по обвинению в хищении 1 миллиарда долларов из банка Banca de Economii, председателем совета которого он был в ноябре 2014 года.