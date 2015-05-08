Певица Жасмин об аресте мужа: Считаю действия силовых органов Молдовы огромной ошибкой

Новости России. Певица Жасмин считает действия правоохранительных органов Молдавии ошибкой и очень надеется на то, что в скором времени инцидент будет исчерпан. Артистка впервые прокомментировала ситуацию с арестом супруга.
Новости России. Певица Жасмин считает действия правоохранительных органов Молдавии ошибкой и очень надеется на то, что в скором времени инцидент будет исчерпан. Артистка впервые прокомментировала ситуацию с арестом супруга.
Запись в Instagram
6 мая супруг певицы, 28-летний Илан Шор был арестован по обвинению в хищении 1 миллиарда долларов из банка Banca de Economii, председателем совета которого он был в ноябре 2014 года.
Жасмин и Шор вместе с 2006 года. В 2011-м певица и бизнесмен вступили в законный брак, а в 2012-м у пары родилась дочь Маргарита.
Вина молдавского олигарха не доказана, тем временем в социальных сетях пользователи неустанно обсуждают роскошную жизнь его супруги.