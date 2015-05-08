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Любовь, которая помогла пережить 1418 дней войны

08 мая 2015 08:19
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Любовь и война понятия полярные. Война - убивает, любовь - дарит жизнь. Но человеку не чужды самые возвышенные чувства даже в неподходящих для этого условиях. Когда вокруг свистят пули, сердце еще больше трепещет и волнуется за родную душу.

Любовь на войне безумна. Когда вокруг гибнут миллионы, хрупкое счастье двоих становится почти нереальным. Но именно неземные чувства способны дарить надежду. Надежду на светлое будущее…

Федор Иосифович Поливников — участник Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. Он был старшим врачом и за время своей службы спас сотни человеческих жизней.

И, несмотря на весь ужас, который ежедневно видел своими глазами Федор Иосифович, его всегда подпитывало чувство любви и влюбленности.Однажды ветерану даже пришлось посоперничать со своим командиром за сердце молодой девушки.

Нежные возвышенные чувства помогли Федору Иосифовичу пройти через весь ужас войны. Хотя любовь всей своей жизни он встретил лишь через 7 лет после окончания Великой Отечественной. В крепком браке родились двое прекрасных детей. Теперь Федор Иосифович еще и дважды счастливый дедушка и даже прадедушка. Но о любви он до сих пор рассуждает по-философски…

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Это интересно # Федор Половников # Телемарафон "Наша Победа" на СТВ

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