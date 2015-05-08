Фальсификация истории. Кому выгодно искажение фактов о Великой Отечественной войне?

Эту программу мы делаем не только для тех, кто знает, что такое война и что такое Великая Победа, но и для тех, кто уже 70 лет живет под мирным небом и для которых, возможно, многие наши сегодняшние факты тоже будут откровением.

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы - праздник, который стал возможен, благодаря объединению сил многих народов. И так хотелось бы, чтобы 9 мая 2015 года стало такой же демонстрацией единства, по-настоящему общим праздником.

Но сегодня мы все чаще слышим о фактах, которые искажают историю Великой Отечественной войны. Кому это нужно, и несут ли угрозы фальсификация истории? Давайте разбираться!

В этом году создано общественное объединение «Защитники правды и памяти о Великой Отечественной войне». Сергей Сергеевич, от кого сегодня можно защищать правду?

Сергей Александрович, председатель Минского городского общественного объединения «Защитники правды и памяти о Великой Отечественной войне»:

Прежде всего, правду нужно защищать. Наша организация учреждена 11 февраля. Главной задачей является: популяризация знаний о Великой Отечественной войне, модернизация памяти о Великой Отечественной войне. Поиск правды. Защита правды от фальсификации, которая, к сожалению, у нас сейчас есть.

А кому нужно фальсифицировать историю?

Сергей Александрович:

Видимо, тот, кто это делает, преследует собственные цели. Во многом - корыстные, во многом - эти люди хотят разобщить общество. Может быть, преследуют какие-то другие цели. Очень часто в этой фальсификации просто замалчивание. Я обычно в качестве примеров всегда привожу такие знаменитые фильмы, которые прошли на наших телеэкранах - американские сериалы «Тихий океан» и «Братья по оружию». Фильмы сделаны безупречно, бесподобно. И, что самое удивительное, что, если посмотреть эти фильмы, то создается впечатление, что Великую Отечественную войну и Первую Мировую в итоге выиграли только наши союзники. Советский союз там вообще не присутствует!

А где тогда разница: это их взгляд, а это - преднамеренная фальсификация?

Сергей Александрович:

Преднамеренная фальсификация встречается в основном на территории бывшего Советского союза. Встречаются самые нелепые высказывания и выражения.

Что Вас больше всего возмутило?

Сергей Александрович:

То, что мне встретилось в интернет-публикации, это то, что выдающийся советский разведчик Николай Кузнецов не погиб смертью храбрых, а был взят в плен. Кроме того, встречается масса публикаций (опять-таки, Интернет этим «грешит»), что, если бы не помощь наших союзников, Красная армия абсолютно бы «захлебнулась» в своих боях, наступлениях, оборонительных сражениях и т.д.

Андрей Юрьевич, как Вам кажется, для чего люди сегодня пишут такие статьи, проводят исследования, выдают книги томами… Для чего это?

Андрей Шубадеров, начальник военного агентства Республики Беларусь «Ваяр»:

Вы же сами понимаете, что все, что делается в мире, делается в определённых, общих целях: экономические, политические… Сейчас, в принципе, все стало в экономических целях. Тут идет одновременно общественно-политическая игра одного направления (западного) - Америка, Европа, и другого - Россия, которая стала преемником Советского союза. Мы - часть этого Советского союза и другие страны, которые откололись от этого большого образования, но не ушли от этой системообразующей вещи, поддерживающей нашу память. Преследуя определённые экономические цели, невозможно этого достичь, если не цеплять мораль, цеплять определённые устои и традиции. Это нужно для того, чтобы изменить сознание. Сегодня заменены определённые символы, заменено сознание.

Американцы сняли фильм «Охотники за сокровищами». Что мы можем противопоставить этому кино? Александр Васильевич, мы можем сегодня снять кино такого же качества и конкурировать на этом рынке с американцами в этой теме?

Александр Ефремов, режиссёр, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Мы снимаем кино не худшего качества. Кино о войне. Сегодня прозвучало мнение, что проблема связана с тем, что это оскорбляет ветеранов. Мне кажется, что эта проблема гораздо глубже. Потому что речь идёт о нашем будущем. Это касается наших детей. Когда разваливался Советский союз, то единственной проблемой, в связи с которой было поразительное единодушие у населения из оставшегося населения Советского союза, - это отношение к победе в Великой Отечественной войне. Мы были едины во всей этой победе! Мы не сомневались в ней! И не ставили перед собой проблем: а кто же действительно сейчас победил? Кто победил в 1945-ом?

А сейчас мы разговариваем почему-то о том, кто реально победил. Откуда это настроение? Откуда эта идея? Откуда эти мысли? Это гораздо глубже. Это идеологическая проблема. Это нравственная проблема. Это этическая проблема, связанная с нашим будущим. С будущим наших детей.

Я снял три картины о войне. Когда американцы снимают такие фильмы, это не соответствует реальности. Той реальности, в которую были погружены наши соотечественники.

Наши взгляды по поводу войны в искусстве - менялись. Была эпоха, когда немцы были ничтожны, они были отвратительны. Советский солдат был победитель, незыблемый как памятник. Потом появилась литература (Бондарев, Быков, Бакланов) - она рассказывала о другой войне. Мы узнали безудержно жестокую правду о войне. А сейчас появляются картины, которые показывают несостоятельность психологии советского солдата.

Андрей Шубадеров, начальник военного агентства Республики Беларусь «Ваяр»:

Сегодня мы пришли к тому, что транслируя определённые фильмы, мы не даём возможности всё понять.

Мы говорим: «Нужно доказывать!» Да, это не просто доказывать! Мы пришли уже к тому, что нужно уже и заново всё рассказывать! Ведь большой пласт молодёжи прошёл без этого. Проблема в технологии, в подаче. Сегодня все - в мобильном телефоне, в планшете. Вопрос кино - это один из элементов. А что с Интернетом делать?

Вы говорите фильм. А много лет существуют компьютерные игры, где также проскальзывает военная тематика.

Любое кино - оно в любом случае будет прекрасно, оно будет замечательно. Нам надо через молодёжь двигать эти идеи. Причем не только их двигать, но и давать возможность об этом рассказывать.

Многие фильмы снимаются для кассового сбора. Они не носят цели воспитать.

Нужно думать о технологии и способах подачи информации. Недавно ко мне обратились: «Дайте, пожалуйста, перечень сайтов, которые можно рекомендовать детям для просмотров!» Зачем эти сайты, когда у нас такой замечательный музей Великой Отечественной войны создан? А такие базы, как Хатынь и другие комплексы? Давайте создадим хотя бы такое хотя бы виртуальное пространство, чтобы люди оттуда пришли и посмотрели на ценное, уникальное…

Сегодня БРСМ старается хоть как-то показать эту правду о войне… Получается ли у них?

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Это наше первичное направление в работе. Мы сегодня работаем как на площадках интернет-сайтов, так и социальных сетях. Даже больше скажу: недавно ознакомился с инициативами в рамках проекта БРСМ «100 идей для Беларуси» по созданию интерактивного музея. Школьник из Гродно в Центре научно-технического творчества создал виртуальный музей, где военная техника Великой Отечественной войны, экспонаты, экипаж… Все это он полностью сам комментировал. И таких инициатив много.

Конечно, эту работу нужно продолжать, организовывать и делать совместно с поддержкой государства.

Александр Ефремов, режиссёр, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я вспоминаю одну публикацию и замечание молодых людей… Вы представляете, у современников такое отношение к истории собственной страны, да и к стране вообще… По их лозунгам: «А может, зря мы победили немцев в войне? Лучше бы мы им проиграли! Мы бы лучше сейчас жили!» Это все идёт от презрения к истории собственного народа, к самому народу, к собственной стране. И то, что мы с вами говорим об историческом факте, это гораздо больше лично для меня. Это и есть то, за что можно любить свою страну.

И если мы потеряем этот исторический факт, забросая его «шелухой» наших собственных суждений, оставив за пределами нашего будущего, мы погибнем от отсутствия патриотизма: уважения к своей стране и народу. Это очень серьёзно и необыкновенно важно!

Что сегодня можно противопоставить?

Андрей Шубадеров, начальник военного агентства Республики Беларусь «Ваяр»:

Сейчас ситуация такая, что надо переводить на различные иностранные языки, язык технологии и современные информационные технологии...

Игра в которую играют сейчас миллионы «World of tanks», в том числе ее активно пропагандирует Министерство обороны. Когда она появилась, многие говорили о том, что это как раз способ борьбы с искажением истории. Компьютерная игра действительно может помочь в искажении истории?

Максим Колтонюк, представитель компании разработчика компьютерной игры «World of tanks»:

Игра может быть мотиватором, а результатом может быть интерес к истории. Уже далее человек сам добывает какие-то данные. Да, в игре есть огромное количество исторической информации: достоверная техника, описание подвигов. Когда ты играешь в игре, обязательно прочитаешь какой-то кусочек истории об определённом подвиге. Интерактивная подача информации через youtube, социальные сети приводят к тому, что создают огромное сообщество, с которым нужно работать и в рамках работы с этими сообществами мы организовали инициативу «Помним всё» в рамках которой мы работаем с музеями, открываем в них компьютерные образовательные классы, потому что наша игра - это, в первую очередь, виртуальный музей бронетехники. Человек может сразу увлечься просто бронетехникой, а потом - историей. Мы проводили исследование и порядком 70% наших игроков действительно заинтересовались историей после того, как вышла наша игра. Если говорить опять же о статистике, музеи стали посещать в 4 раза больше.

Может быть, не хватает пиара нашим героям? Может быть, нужно действительно как-то по-другому подавать исторические факты? Не хватает эмоций, пиара, героев…

Андрей Соловьянов, ученый секретарь Института Истории НАН Беларуси:

Современные исторические учебники подаются эмоционально. Мы стараемся, чтобы наши учебники, наша монография были популярными, чтобы любой читатель мог спокойно, вдумчиво прочесть, и чтобы это было увлекательно. Сейчас мы даже создаем целую серию монографий для специальной целевой аудитории: это младшие школьники, средний школьный возраст, старший школьный возраст и взрослая аудитория, молодёжь в том числе.

Сейчас в школу пришло поколение, которое не слышало о войне из первых уст. Им как-то нужно это показать, как-то нужно это донести…

Андрей Соловьянов, ученый секретарь Института Истории НАН Беларуси:

Мы разработали целую серию учебников по истории Великой Отечественной войны.

Что касается подачи, то да, книга - она не может охватить все эмоциональные чувства. Для этого учителю, преподавателю необходим разнообразить материал.

Андрей Шубадеров, начальник военного агентства Республики Беларусь «Ваяр»:

Не читают сегодня дети учебники! И даже методики, которые сегодня пытаются учителя донести, они далеки от того, как надо!

Несколько лет назад, когда моя супруга была учителем, она проходила конкурс «Учитель года», и как раз на тот момент я занимался компьютерными играми. И в домашнем задании на конкурс она написала «Поиграть в игру «Казаки». Комиссия сразу же: «Как это? Поиграть в компьютерную игру?!» Она говорит: «А «Казаки» - это 30-летняя война…»

Учителей сегодня учить надо донести это все детям так, как они сами хотели бы это всё понять. Мы рассказываем историю детям на совершенно непонятном им языке.

Может быть нам нужно перейти на знакомые молодёжи образы?

Александр Ефремов, режиссёр, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я смотрел одну из передач российского телеканала в преддверии 9 мая. Сидели старшеклассники. Очаровательные молодые люди. Много знающие, энергичные. И там из 15 присутствующих человек (они провели некое анкетирование) 6 человек не знали, что значит для страны, в которой они живут, день 9 мая.

Речь идет о чрезвычайно важном. Это треугольный камень нашей страны. Потому что история со временем искажается. Этот факт не должен быть искаженным! Это не фальсификация! Это не просто обман! Это разрушение национальной нравственности, национальной гордости...

Сергей Александрович, председатель Минского городского общественного объединения «Защитники правды и памяти о Великой Отечественной войне»:

Речь идет о формировании исторической памяти - то, что мы понесем дальше и передадим другим поколениям. Это действительно важно, и треугольный камень здесь, конечно же, правда знания о Великой Отечественной войне. В мои годы не нужно было ходить в школу и знать, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941-го года. Об этом пели песни, слагали легенды. Это всем было известно. Сейчас мы начинаем видеть, что Великая Отечественная война начинает потихоньку превращаться в рядовое историческое событие. С одной стороны - это нормальный процесс.

Но в истории белорусского общества есть две знаковые вещи: это победа в Великой Отечественной войне и создание белорусского независимого государства - то, в котором мы живём. И второе не было бы без первого. Поэтому знания о Великой Отечественной войне, конечно же, нужно популяризировать. Причем самыми различными комплексными вещами: будь то интернет-пространство, будь то живое слово.

Ветераны являются носителями правды. Скажите, сегодня, кроме социальных работников, к ветеранам кто-то приходит? Выслушивают их истории? Молодые люди, БРСМ, пионеры, школьники - они приходят по-прежнему так, как раньше мы приходили к ветеранам?

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Ветераны не остаются без внимания и, конечно, не только социальных работников. Та поддержка, которая оказывается государством, - это подтверждение и признание Великой Победы. Одни социальные работники не могут охватить всех ветеранов Великой Отечественной войны. И важна не только материальная поддержка государства, но и моральная. Самая важная проблема - это одиночество. И скрасить одиночество действительно помогает молодёжь. Сейчас очень много волонтёров. Это и студенты учебных заведений, курсанты Военной академии и других военных институтов, а также молодёжные организации.

Мы всегда призываем молодёжь, чтобы они не забывали о ветеранах, о тех людях, которые пострадали в этой войне.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

В БРСМ работает команда волонтёров в рамках движения «Доброе сердце» - 60 тыс. ребят, которые просто посещают ветеранов с целью общения. Это всё воплотилось в такой проект как «Мой фильм о войне», где ребята записывают ветеранов и впоследствии эта информация будет размещаться в Интернет - когда человек из первых уст уже будет что-то получать. Ребята помогают ветеранам и в быту, оказывают большую помощь, и это очень сейчас важно. За это им большое спасибо!

Зачем празднику новый символ - «цветок Великой Победы»?

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Проект «Цветы Великой Победы». Цветок яблони и ленточка, носящая цвета нашей государственной символики: красный и зелёный - демонстрирует нашу независимость. Яблоня - символ весны. Победа у нас была весной. Поэтому это символ возрождения, символ новой жизни. Наша Великая Победа должна объединять, она недолжна разъединять. А так как Беларусь как никто пострадала от этой войны, я думаю, что символ Великой Победы будет олицетворять вклад белорусского народа в общее дело - победу в Великой Отечественной войне.