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«Будни насыщены боевой подготовкой». Как готовятся к международным играм танкисты 120-й мехбригады?

11 июля 2022 06:37
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Новости Беларуси. Попасть точно в цель. В Борисове на общевойсковом полигоне прошли стрельбы танкового батальона 120-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будни насыщены боевой подготовкой». Как готовятся к международным играм танкисты 120-й мехбригады?-1

Задача военнослужащих – поразить мишени штатным артиллерийским снарядом. Важно было не только уничтожить наибольшее количество целей, но и выполнить это упражнение за наименьшее время. По результатам стрельб танкисты получили итоговую оценку.

«Будни насыщены боевой подготовкой». Как готовятся к международным играм танкисты 120-й мехбригады?-4

Игорь Осипов, командир танка:
Сейчас будни насыщены боевой подготовкой. То есть сейчас мы выполняли первое упражнение боевых стрельб – это контрольное упражнение, где взводы показывают свою слаженность и конкретные экипажи. К штатной стрельбе все дни были для этого упражнения. Показать свои навыки, которые приобрели за последние полгода.

«Будни насыщены боевой подготовкой». Как готовятся к международным играм танкисты 120-й мехбригады?-7

# Военные учения # общество # Игорь Осипов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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