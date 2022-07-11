«Будни насыщены боевой подготовкой». Как готовятся к международным играм танкисты 120-й мехбригады?

Новости Беларуси. Попасть точно в цель. В Борисове на общевойсковом полигоне прошли стрельбы танкового батальона 120-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Попасть точно в цель. В Борисове на общевойсковом полигоне прошли стрельбы танкового батальона 120-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача военнослужащих – поразить мишени штатным артиллерийским снарядом. Важно было не только уничтожить наибольшее количество целей, но и выполнить это упражнение за наименьшее время. По результатам стрельб танкисты получили итоговую оценку.
Игорь Осипов, командир танка:
Сейчас будни насыщены боевой подготовкой. То есть сейчас мы выполняли первое упражнение боевых стрельб – это контрольное упражнение, где взводы показывают свою слаженность и конкретные экипажи. К штатной стрельбе все дни были для этого упражнения. Показать свои навыки, которые приобрели за последние полгода.