Почтовая марка Беларуси вошла в топ-10 самых красивых в мире

Новости Беларуси. В конкурсе на звание самой красивой марки мира 2017 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии белорусская почтовая марка вошла в топ-10.

Как сообщается на сайте РУП «Белпочта», Беларусь заняла шестое место за блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».