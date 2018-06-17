Почтовая марка Беларуси вошла в топ-10 самых красивых в мире

Новости Беларуси. В конкурсе на звание самой красивой марки мира 2017 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии белорусская почтовая марка вошла в топ-10.
Как сообщается на сайте РУП «Белпочта», Беларусь заняла шестое место за блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».
Первые три места достались Фарерским островам, Бразилии и Лихтенштейну соответственно. Первые представили блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением, вторые – сцепку марок «Работы Уильяма Шекспира», а третьи – блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге.
В конкурсе на лучшую белорусскую марку победу одержала Дарья Домрачева
Победивший белорусский почтовый блок был выпущен в обращение 26 октября 2017 года. В блоке три марки, для изготовления которых применялись фигурная высечка и несколько технологий тиснения. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.
Выставка WIPA проходит в Вене с 1881 года. Белпочта участвует в выставке более десяти лет и четырежды занимала места в топ-10: в 2007, 2011, 2014 и 2016 годах.
Осенью прошлого года в Беларуси выбирали лучших сотрудников почты.
«Атмосфера праздника, но и участники очень волновались и старались» (подробности здесь).