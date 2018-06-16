«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

Новости Беларуси. Военную присягу 16 июня приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство – солдаты-срочники, еще 200 резервистов. Поддержать новоиспеченных солдат приехали родные, близкие, ветераны.

Наш корреспондент Оксана Семашко пообщалась с рядовыми, среди которых, кстати, был и наш коллега. «Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон». Как принимал присягу корреспондент СТВ Григорий Азарёнок

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». Девушки в числе новобранцев приняли военную присягу в Беларуси Торжественно 16 июня присяга прошла и в Брестской крепости. Командиры уверены: слова, произнесенные на этой легендарной земле, особо значимы для солдат.

Боевая подготовка, стрельбы, зарядка, уборка, дисциплина – после торжества всему этому ребятам предстоит научиться. Многие уже успели побороть сильный страх перед серьезным испытанием.

Евгений Григорян, рядовой:

Очень знаменательное событие, на самом деле. После первого прыжка сразу принять присягу, оказаться здесь.

Наиболее масштабная присяга – в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Из гвардейского центра они отправятся служить в части по всей стране.

Юрий Бурундуков, рядовой:

Адаптировались, всё замечательно. Все дружат, помогают друг другу, не оставляют друг друга в беде. Если чего-то не знаешь, то тебе всегда подскажут.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Для городка Печи сделано очень много: ремонт административно-хозяйственных зданий, жилых зданий, казарм

Принимали присягу сегодня и погранвойска. Среди этих ребят – будущие кинологи и специалисты технических средств охраны государственной границы.

Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:

Главный жизненный ориентир, воинский ритуал, который происходит во время несения службы каждым военнослужащим, осознанно пришедшим в пограничное ведомство для того, чтобы отдать дань уважения людям, которые стояли у истоков формирования нашего светлого, независимого, прекрасного государства, стояли на защите священных рубежей.