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«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

16 июня 2018 19:14
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Новости Беларуси. Военную присягу 16 июня приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство – солдаты-срочники, еще 200 резервистов. Поддержать новоиспеченных солдат приехали родные, близкие, ветераны. 

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-1

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-3

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-5

Наш корреспондент Оксана Семашко пообщалась с рядовыми, среди которых, кстати, был и наш коллега.

«Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон». Как принимал присягу корреспондент СТВ Григорий Азарёнок

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-8

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». Девушки в числе новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

Торжественно 16 июня присяга прошла и в Брестской крепости. Командиры уверены: слова, произнесенные на этой легендарной земле, особо значимы для солдат.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-11

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-13

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-15

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-17

Боевая подготовка, стрельбы, зарядка, уборка, дисциплина – после торжества всему этому ребятам предстоит научиться. Многие уже успели побороть сильный страх перед серьезным испытанием.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-20

Евгений Григорян, рядовой:
Очень знаменательное событие, на самом деле. После первого прыжка сразу принять присягу, оказаться здесь.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-23

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-25

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-27

Наиболее масштабная присяга – в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Из гвардейского центра они отправятся служить в части по всей стране.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-30

Юрий Бурундуков, рядовой:
Адаптировались, всё замечательно. Все дружат, помогают друг другу, не оставляют друг друга в беде. Если чего-то не знаешь, то тебе всегда подскажут.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-33

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Для городка Печи сделано очень много: ремонт административно-хозяйственных зданий, жилых зданий, казарм

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-36

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-38

Принимали присягу сегодня и погранвойска. Среди этих ребят – будущие кинологи и специалисты технических средств охраны государственной границы.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-41

Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:
Главный жизненный ориентир, воинский ритуал, который происходит во время несения службы каждым военнослужащим, осознанно пришедшим в пограничное ведомство для того, чтобы отдать дань уважения людям, которые стояли у истоков формирования нашего светлого, независимого, прекрасного государства, стояли на защите священных рубежей.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-44

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-46

Оксана Семашко, СТВ:
Отцы дают наставления, девушки запоминают адрес, куда писать любимому. Вместе они смогут провести целый день. У солдат после присяги – увольнение.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси-49

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Равков # Максим Бутранец # Фотофакт

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