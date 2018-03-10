Дарья Домрачева снова на пьедестале: биатлонистка одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Наша биатлонистка одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Наша биатлонистка одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ближайшую соперницу спортсменка опередила на полсекунды, чем подарила шквал эмоций болельщикам. На двух огневых рубежах Домрачева допустила один промах.
В этот момент казалось, что медаль ускользает от белорусской сборной, но все решил последний круг, который четырехкратная олимпийская чемпионка прошла на очень высокой скорости.
Для спортсменки эта победа стала тридцать первой в карьере. С завоеванием золотой медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Александр Лукашенко. «По ходу сезона ты набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа. Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам». – говорится в поздравлении.