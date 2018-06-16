«Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон». Как принимал присягу корреспондент СТВ Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. 16 июня клятву на верность родине рядовой Азаренок произнес, пожалуй, лучше всех. Опыт работы в качестве корреспондента на нашем телеканале заявил о себе и в воинской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, рядовой, корреспондент СТВ:

Боевой АК несколько тяжелее, чем журналистский микрофон. Но, тем не менее, служба в армии с каждым днем дается все легче и легче.

Многие из солдат успели зарекомендовать себя на гражданке. В военных казармах у них – новая жизнь. Кстати, с бытом солдат изнутри сегодня разрешили познакомиться родителям вчерашних новобранцев.