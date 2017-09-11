Прямой эфир

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты

11 сентября 2017 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пишите письма. Лучших сотрудников почты выбирали в Пристоличье на специальном соревновании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты-1

Более полусотни почтальонов и операторов связи соперничали за первое место. Конкурс – традиционный, его устраивают накануне Всемирного дня почты. Жюри оценивало не только уровень профессионализма, но творческого подхода к делу. Соревнование показало: достойные – все.

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты-3

Ирина Дубина, почтальон:
Самое главное, приносить в дом хорошее настроение. Приносите в дом не только газеты, но и хорошее настроение. Атмосфера праздника, но и участники очень волновались и старались.

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты-5

По решению жюри, первое место досталось команде Витебского филиала. Победителей торжественно поздравили и поделились планами на следующий год.

Владимир Матусевич, генеральный директор предприятия РУП «Белпочта»:
В ближайших планах – модернизация сайта Белпочты, создание мобильного приложения, в котором будет функционал и почтовых услуг, и платежей. Будем двигаться в ногу со временем. Участники – это победители и золотых состязаний, и состязания на уровне районных узлов почтовой связи в полной мере это продемонстрировали. 

Профессия почтальона – в век интернета и высоких технологий – по-прежнему востребована. Разнести корреспонденцию и пенсию, принять платежи и отправить посылку – все это требует человеческих рук. Только на Минщине «Печкиных» – 1371.

# общество # Почта Беларуси # Фотофакт # Владимир Матусевич # Ирина Дубина

Другие новости рубрики

Все новости
Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»
11 сентября 2017 15:44

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

Режиссёр о первом Дне города в Минске: «Весна, зарождение жизни, никто не занят картошкой. Какой праздник в сентябре?»
11 сентября 2017 15:43

Режиссёр о первом Дне города в Минске: «Весна, зарождение жизни, никто не занят картошкой. Какой праздник в сентябре?»

Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»
11 сентября 2017 15:43

Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»