«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – это солдаты-срочники, также 200 резервистов. «Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

Стройные ряды солдат украшали и представительницы прекрасного пола – те, кто служит по контракту. Они тоже сегодня дали клятву верно служить родине.