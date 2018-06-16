«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – это солдаты-срочники, также 200 резервистов.
«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
Стройные ряды солдат украшали и представительницы прекрасного пола – те, кто служит по контракту. Они тоже сегодня дали клятву верно служить родине.
Александра Кравченко, рядовой:
Наверное, следующий раз я клятву дам только на свадьбе.
16 июня военную присягу принял также корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок (подробнее об этом читайте здесь).