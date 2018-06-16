Прямой эфир

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу

16 июня 2018 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военную присягу в рядах Вооруженных Сил 16 июня приняли больше 4500 новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – это солдаты-срочники, также 200 резервистов.

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу -1

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу -3

Стройные ряды солдат украшали и представительницы прекрасного пола – те, кто служит по контракту. Они тоже сегодня дали клятву верно служить родине.

«Наверное, следующий раз клятву дам только на свадьбе». В Беларуси девушки в числе новобранцев приняли присягу -6

Александра Кравченко, рядовой:
Наверное, следующий раз я клятву дам только на свадьбе.

16 июня военную присягу принял также корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок (подробнее об этом читайте здесь).

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси
16 июня 2018 19:14

«Главный жизненный ориентир, воинский ритуал». Более 4500 новобранцев приняли военную присягу в Беларуси

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина
16 июня 2018 18:06

«Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района
16 июня 2018 16:56

Двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме. Беглецов нашёл восьмиклассник из Пружанского района