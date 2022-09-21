Прямой эфир

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак

21 сентября 2022 14:15
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим сбалансированный завтрак.

Гречку мы не варим. Я всегда заливаю гречку на ночь, чтобы к завтраку был готовый продукт. Мы сохраняем все полезные свойства и экономим время.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-1

Так что начинаем жарить яйцо и собирать наш завтрак. Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло. Отправляем яйцо.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-4

Пока жарится яйцо, я хочу порезать помидорки черри и порубить петрушку для вкуса и аромата.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-7

Яйцо приготовилось, мы его пока откладываем. На этой же сковородке прогреем гречку, чтобы она была теплой. Так как гречка готова, нам понадобилась буквально минута, чтобы она прогрелась.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-10

А теперь я хочу сюда добавить много пармезана. Все быстренько перемешиваем, чтобы пармезан не успел сгореть.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-13

Перекладываем в сервировочную тарелку. Выкладываем черри, предварительно приготовленное яйцо. Добавим еще немного пармезана. В этом случае соль можно не добавлять, потому что сыр достаточно соленый. Присыпаем свежей петрушкой.

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак-16

Лена Климук:
Моя личная рекомендация – начинать день именно с такого сбалансированного завтрака, где есть и углеводы, и жиры, и клетчатка.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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