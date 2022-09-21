Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак

Лена Климук, кулинар:

Приготовим сбалансированный завтрак. Гречку мы не варим. Я всегда заливаю гречку на ночь, чтобы к завтраку был готовый продукт. Мы сохраняем все полезные свойства и экономим время.

Так что начинаем жарить яйцо и собирать наш завтрак. Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло. Отправляем яйцо.

Пока жарится яйцо, я хочу порезать помидорки черри и порубить петрушку для вкуса и аромата.

Яйцо приготовилось, мы его пока откладываем. На этой же сковородке прогреем гречку, чтобы она была теплой. Так как гречка готова, нам понадобилась буквально минута, чтобы она прогрелась.

А теперь я хочу сюда добавить много пармезана. Все быстренько перемешиваем, чтобы пармезан не успел сгореть.

Перекладываем в сервировочную тарелку. Выкладываем черри, предварительно приготовленное яйцо. Добавим еще немного пармезана. В этом случае соль можно не добавлять, потому что сыр достаточно соленый. Присыпаем свежей петрушкой.