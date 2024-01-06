Волонтёры собрали более 7 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества

Более 7 000 подарков собрали волонтеры в рамках акции «Доброе сердце». Сегодня первые праздничные наборы получили многодетные семьи, ребята из приютов и дети-инвалиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный марафон объединил почти 170 студентов и молодых специалистов. Участники добровольческого движения при Всехсвятском приходе в течение 40 дней несли многочасовые вахты милосердия – рассказывали об акции и приглашали к участию, собирали средства и подарки для помощи нуждающимся. На их призыв откликнулись многие неравнодушные граждане. До праздника Крещения Господне все подарки найдут своих адресатов.

– Я очень рада оказаться здесь в канун Рождества в церкви, храме. И большое спасибо за эти подарки. Они очень значимы.

– Надо обязательно дарить радость, дарить частичку себя – это и есть потребность христианской души – не забывать о ближнем. Дарить материальные подарки, дарить добро.

Николай Комарчук, руководитель молодежного движения AGIOS:

Рождество Христово – это символичный праздник для нас, это время благотворительности и добрых дел. И молодежное движение вкладывает вот эту частицу, чтобы привнести дар свой родившемуся Христу Спасителю. Чтобы это доброе сердце нашей любви пришло в каждый дом нуждающимся и тем, кто ждет от нас этих подарочков.

Акция «Доброе сердце» традиционно проходит в течение целого года. За это время в рамках благотворительной инициативы помощь получают свыше 13 тысяч человек.