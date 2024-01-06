Не хочется вставать по утрам и постоянная сонливость. Разбираемся в причинах зимней усталости

Сонливость, апатия, желание впасть в зимнюю спячку – за этим может скрываться не только нехватка витаминов в организме, но и различные болезни.

Анна Ермакович, заместитель главного врача по МЭИР УЗ «32-я городская клиническая поликлиника»:

Магний, витамины группы В, особенно В-9, В-12, а также аминокислота ОМЕГА. Также к усталости и сонливости могут приводить эндокринные какие-то заболевания, например, гипертиреоз, гипотиреоз. У мужчин это снижение такого гормона, как тестостерон. К усталости может приводить сахарный диабет, проблема с сосудами головного мозга и спины, а также болезни системы кровообращения.

Рабочий день еще не начался, а батарейка уже села, такое тоже может быть. За этим кроются не только физиологические заболевания, но и психические.