Не хочется вставать по утрам и постоянная сонливость. Разбираемся в причинах зимней усталости

Сонливость, апатия, желание впасть в зимнюю спячку – за этим может скрываться не только нехватка витаминов в организме, но и различные болезни.
Сонливость, апатия, желание впасть в зимнюю спячку – за этим может скрываться не только нехватка витаминов в организме, но и различные болезни.
Анна Ермакович, заместитель главного врача по МЭИР УЗ «32-я городская клиническая поликлиника»:
Магний, витамины группы В, особенно В-9, В-12, а также аминокислота ОМЕГА. Также к усталости и сонливости могут приводить эндокринные какие-то заболевания, например, гипертиреоз, гипотиреоз. У мужчин это снижение такого гормона, как тестостерон. К усталости может приводить сахарный диабет, проблема с сосудами головного мозга и спины, а также болезни системы кровообращения.
Рабочий день еще не начался, а батарейка уже села, такое тоже может быть. За этим кроются не только физиологические заболевания, но и психические.
Ирина Бивзюк, психолог:
Либо депрессивное состояние, либо уже апатия, либо это хроническая усталость. Если вы чувствуете это продолжительное, длительное время, что нет сил, ничего не приносит никакого удовольствия, радость, не хочется вставать по утрам, то здесь уже, возможно, начинается депрессия. Когда у человека хроническая усталость, он может чувствовать раздражение. У него эмоциональные всплески происходят, вспышки. При депрессии уже ничего не радует.
Что нужно делать при зимней усталости – смотрите в сюжете.