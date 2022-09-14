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«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине

14 сентября 2022 15:12
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Новости Беларуси. В братской могиле советских воинов и партизан перезахоронили уроженца Бешенковичского района младшего лейтенанта Степана Коваленка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его останки были найдены на раскопках неподалеку от Геленджика.

«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине-1

Степан Коваленок был старшим пилотом. А в феврале 1943-го он вылетел на боевое задание и не вернулся. Тогда воздушный бой для 25-летнего младшего лейтенанта стал последним. Когда обнаружили обломки истребителя, удалось выяснить, кому принадлежала воздушная машина и имя пилота. Летом 2022 года нашлись родственники погибшего героя, который за доблесть и мужество был награжден орденом Красной Звезды. Родные Степана Коваленка пожелали перезахоронить его на родной земле.

«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине-4

Евгения Туркова:
Я Коваленка Степана мать знала. Она жила рядом с нами. Она ожидала с войны сыновей. Но троих сыновей она не дождалась. Почти 80 лет длилась дорога Степана домой. И спасибо поисковому отряду России и Беларуси за то, что смогли восстановить имя героя-летчика Коваленка Степана и помогли переправить на родную землю.

«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине-7

Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома:
Провожали нашего героя очень торжественно. Во время церемонии подходили наши, белорусы, отдыхающие в Геленджике. Жители Витебска, жители Бреста. Слезы текли из глаз, потому что это чувство сопереживания, чувство воспоминания тех горестных событий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны, чувства потери единства великого советского народа, который смог отстоять свою родную землю.

«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине-10

Сохранение исторической памяти – это фундамент развития современной Беларуси. Особенно в условиях давления извне. К слову, о том, как можно повысить потенциал Бешенковичского района и сделать его более привлекательным для жизни, говорили на встрече председателя Совета Республики с активом этого региона. Одной из ключевых стала тема семейных отношений и демографии.

# Великая Отечественная война # общество # Евгения Туркова # Галина Унукович # Наталья Кочанова # Фотофакт

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