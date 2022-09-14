«Почти 80 лет длилась дорога Степана домой». Белорусского пилота, погибшего на войне, перезахоронили на родине

Новости Беларуси. В братской могиле советских воинов и партизан перезахоронили уроженца Бешенковичского района младшего лейтенанта Степана Коваленка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его останки были найдены на раскопках неподалеку от Геленджика.

Степан Коваленок был старшим пилотом. А в феврале 1943-го он вылетел на боевое задание и не вернулся. Тогда воздушный бой для 25-летнего младшего лейтенанта стал последним. Когда обнаружили обломки истребителя, удалось выяснить, кому принадлежала воздушная машина и имя пилота. Летом 2022 года нашлись родственники погибшего героя, который за доблесть и мужество был награжден орденом Красной Звезды. Родные Степана Коваленка пожелали перезахоронить его на родной земле.

Евгения Туркова:

Я Коваленка Степана мать знала. Она жила рядом с нами. Она ожидала с войны сыновей. Но троих сыновей она не дождалась. Почти 80 лет длилась дорога Степана домой. И спасибо поисковому отряду России и Беларуси за то, что смогли восстановить имя героя-летчика Коваленка Степана и помогли переправить на родную землю.

Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома:

Провожали нашего героя очень торжественно. Во время церемонии подходили наши, белорусы, отдыхающие в Геленджике. Жители Витебска, жители Бреста. Слезы текли из глаз, потому что это чувство сопереживания, чувство воспоминания тех горестных событий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны, чувства потери единства великого советского народа, который смог отстоять свою родную землю.