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Били даже беременную: на границе с Литвой пограничники обнаружили семью из Ирана

14 сентября 2022 14:46
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В Островецком районе на границе с Литвой белорусский пограничный наряд обнаружил семью из Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Били даже беременную: на границе с Литвой пограничники обнаружили семью из Ирана-1

Среди них находилась беременная женщина. Все беженцы были насильно доставлены на литовско-белорусскую границу. Один из мужчин не мог идти, поскольку ему серьезно повредили ногу.  

Били даже беременную: на границе с Литвой пограничники обнаружили семью из Ирана-4

Со слов иностранцев, сотрудники литовских служб, помимо избиения мужчин дубинками и применения электрошокеров, нанесли несколько ударов в область груди беременной женщине. Белорусские пограничники вызвали скорую медицинскую бригаду для оказания необходимой помощи.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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