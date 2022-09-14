Били даже беременную: на границе с Литвой пограничники обнаружили семью из Ирана

В Островецком районе на границе с Литвой белорусский пограничный наряд обнаружил семью из Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Островецком районе на границе с Литвой белорусский пограничный наряд обнаружил семью из Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них находилась беременная женщина. Все беженцы были насильно доставлены на литовско-белорусскую границу. Один из мужчин не мог идти, поскольку ему серьезно повредили ногу.
Со слов иностранцев, сотрудники литовских служб, помимо избиения мужчин дубинками и применения электрошокеров, нанесли несколько ударов в область груди беременной женщине. Белорусские пограничники вызвали скорую медицинскую бригаду для оказания необходимой помощи.