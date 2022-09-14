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«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери

14 сентября 2022 14:35
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Новости Беларуси. 60 жительниц Минской области удостоены ордена Матери. Во Дворце Республики высокие государственные награды женщинам вручил губернатор центрального региона Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-1

Это мамы, которые родили и воспитали пять и более детей. Самой молодой из них – 26 лет. Почетной награды удостоены представительницы с 17 районов. Больше всего наград у мам пристоличья. Всего эти женщины родили 305 малышей. Есть и семьи, в которых воспитываются двойни.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-4

Юлия Белая, многодетная мама:
Первая награда, конечно, ощущения были, когда сказали, что вам положен орден Матери. Не ожидала, и на самом деле это было очень приятно, трепетно. Дети очень гордятся мной, для меня это самое главное.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-7

Констанция Почекуева, многодетная мама:
Это счастье – быть мамой одного ребенка, а пятерых – счастье, умноженное на пять. Всегда хотелось большую семью, так получилось.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-10

Оксана Винник, многодетная мама:
Очень рада, что первая такая государственная награда от Президента Республики Беларусь. Спасибо большое государству за такую поддержку.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-13

Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
Очень отрадно, и благодарна тому, что наибольшее количество матерей, удостоенных ордена Матери, сегодня это именно Минский район – 10 матерей. В течение 2022 года орденом награждены 20 мам и еще планируется пять к награждению.

«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери-16

Всего в центральном регионе проживает почти 21 тысяча многодетных семей, где воспитывается более 68,5 тысячи несовершеннолетних ребят.

# Госнаграды # общество # Юлия Белая # Констанция Почекуева # Оксана Винник # Елена Тиганина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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