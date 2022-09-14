«Дети очень гордятся мной». 60 жительниц Минской области удостоились ордена Матери

Новости Беларуси. 60 жительниц Минской области удостоены ордена Матери. Во Дворце Республики высокие государственные награды женщинам вручил губернатор центрального региона Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это мамы, которые родили и воспитали пять и более детей. Самой молодой из них – 26 лет. Почетной награды удостоены представительницы с 17 районов. Больше всего наград у мам пристоличья. Всего эти женщины родили 305 малышей. Есть и семьи, в которых воспитываются двойни.

Юлия Белая, многодетная мама:

Первая награда, конечно, ощущения были, когда сказали, что вам положен орден Матери. Не ожидала, и на самом деле это было очень приятно, трепетно. Дети очень гордятся мной, для меня это самое главное.

Констанция Почекуева, многодетная мама:

Это счастье – быть мамой одного ребенка, а пятерых – счастье, умноженное на пять. Всегда хотелось большую семью, так получилось.

Оксана Винник, многодетная мама:

Очень рада, что первая такая государственная награда от Президента Республики Беларусь. Спасибо большое государству за такую поддержку.

Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:

Очень отрадно, и благодарна тому, что наибольшее количество матерей, удостоенных ордена Матери, сегодня это именно Минский район – 10 матерей. В течение 2022 года орденом награждены 20 мам и еще планируется пять к награждению.