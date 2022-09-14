Изобретатель из Лиды построил и запатентовал дешёвые солнечные батареи из белорусских материалов

Новости Беларуси. А следующий наш сюжет о том, как можно направить энергию в нужное русло и получить не только импортозамещающие изделия, но и экономический эффект, пусть даже пока только для собственного кошелька. Изобретатель из Лиды разработал солнечные коллекторы и сушилку для овощей и фруктов по собственной уникальной технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер по образованию техник-механик, держит собственное СТО, а хобби – конструирование. Признается, что для него принципиально было изготовить экологичные установки из белорусских комплектующих. Что из этого вышло – посмотрела Галина Буро.

Василий Дорин, житель Лиды:

Данный коллектор подогрева воды состоит: основное сердце этого коллектора – это радиатор отопления. Когда я зашел в магазин и услышал, у него очень хороший коэффициент теплоотдачи, я тогда подумал: если он очень хорошо отдает тепло, то я попробую его заставить улавливать тепло.

Так у Василия Дорина прямо в магазине родилась идея создать солнечный коллектор. К лидскому радиатору добавил гомельское стекло, березовский утеплитель и миорскую жесть. На разработку ушло около трех месяцев, просчитывал все в голове и сразу делал без всяких чертежей.

Василий Дорин:

Применил лидского завода автоматику – теплые полы, которая, наоборот – при нагреве полов отключает котел, при остывании – включает. Я эту автоматику заставил работать наоборот. Коллектор протестировал и установил на крыше своего дома для подогрева воды. Систему подключил к 100-литровому бойлеру.

Галина Буро, корреспондент:

Сезон применения солнечного коллектора длится с апреля по октябрь. Если в самые солнечные дни вода нагревается до 90 градусов, то в менее жаркие – до 50. Этого как раз хватает на все бытовые нужды.

Соседи уже интересуются его импортозамещающими коллекторами, ведь по цене они в разы дешевле импортных. Василий Дорин даже оформил патент на свое изобретение. А буквально на днях пришло и одобрение на регистрацию авторских прав на еще одно ноу-хау мастера – солнечную сушилку для овощей и фруктов.

Василий Дорин:

Решетка достается и переворачивается вверх, вниз. То есть та часть, которая вверху была, уже станет внизу. Та внизу, которая недосушена, пойдет вверх, чтобы лучше досохнуть.

Яблоки, клубника, шиповник, морковь – уверен, сушить здесь можно любые плоды, причем быстро и максимально качественно. Автор видит широкий спектр применения своему изобретению. Например, на сельхозпредприятиях все овощи и фрукты не кондицию можно сушить. Василий Дорин:

Многие белорусы покупают бананы, абрикосы, апельсины и так далее. А наше белорусское пропадает под яблонями, под кустами смородины и так далее. Хочется, чтобы более экономно отнеслись и не заглядывали на заграничные продукты питания.