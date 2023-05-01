«В Беларуси родился мой отец». Пообщались с народным артистом Владимиром Винокуром

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Винокур, народный артист России.

Диана Галех, корреспондент:

Рады, что вы приехали в Минск. Думаю, поклонники с нетерпением этого ждали. Владимир Винокур, народный артист России:

Я очень люблю ездить в Беларусь. Это две причины. Первая – зрители очень радушные. А вторая – в Беларуси родился мой отец. Диана Галех:

Чувствуете тягу к корням? Владимир Винокур:

Да, когда-то, когда живы были родители, я их привозил. На гастроли ездил сюда, специально давал концерт в Калинковичах – там родился отец. Диана Галех:

И публика наверняка была в восторге. Рады, что вы приехали. Владимир Винокур:

Отец очень много рассказывал про то время. И, в общем, я с детства знал, что в Беларуси есть такое место, Калинковичи, где родился мой отец. Я сейчас буду там, недалеко, в Барановичах. «Лева прекрасный певец, я неплохой юморист». В чем секрет настоящей мужской дружбы? Диана Галех:

Недавно вы отметили юбилей – 75 лет. Говорят, вы встретили его с размахом. Расскажите, как отмечали.

Владимир Винокур:

Ну, размах какой. В день 31 марта собрал друзей, кто был в Москве. Друзей, свой коллектив, артисты Большого театра балета, друзья моей дочери пришли. В общем, собрались, очень весело отпраздновали. Но самый большой праздник был – это съемки седьмого-восьмого. В Театре Российской армии был концерт, два концерта. Диана Галех:

Посвященных вашему юбилею. Владимир Винокур:

Да. Много очень сюрпризов. Поздравляли меня и мои друзья, и мои коллеги, и Лев Лещенко, и Стас Михайлов, и Саша Буйнов, и Филипп Киркоров, Шуфутинский Миша, Коля Басков. Много-много артистов, которые вырвались и рванули ко мне на праздник. Из молодых была Мила Чеботина. Диана Галех:

Дружите? Владимир Винокур:

Мы с ней вели передачу даже какую-то детскую. И она решила меня поздравить. Диана Галех:

Я думаю, многие считают, что ваш лучший друг – это Лев Лещенко.

Владимир Винокур:

Мы много лет дружим. В следующем году уже будет 55 лет. Диана Галех:

Это солидный стаж. Расскажите, в чем же секрет настоящей мужской дружбы. Владимир Винокур:

Секрет очень простой: мы разные. Мы не конкурируем. Лева прекрасный певец, я неплохой юморист. И, в общем, мы так много-много лет дружим. Он даже прощает мне, что я делаю на него пародии. Диана Галех:

Никогда не обижался на вас? Владимир Винокур:

Нет, я очень тактично делаю на него пародии, как и на других своих коллег. Как Папанов как-то сказал. Его спросили: вы обижаетесь на Винокура, что он делает на вас пародии? А он сказал: пародии – это популяризация для артиста. Во всяком случае, это двойной удар. «Очень просто: редко видеться». Как сохранить гармоничные отношения?

Диана Галех:

Вы знаете секрет не только настоящей дружбы, но и настоящей любви. В следующем году вы со своей супругой отметите золотую свадьбу. Как вам удалось пронести свои отношения сквозь годы? Владимир Винокур:

Очень просто: редко видеться и все. Я был в основном на гастролях. Диана Галех:

Я думаю, она всегда вас ждет, встречает. Как это происходит обычно? Владимир Винокур:

Она очень хорошая хозяйка. Она нас как бы опекает. Вырастила не просто хорошую дочь, а солистку балета Большого театра, ведущую солистку, прекрасную балерину характерного плана. Я Настей горжусь очень, но это заслуга Тамары. Потому что она сама отработала в балете, в театре Станиславского. А встретились мы, когда она работала в балете оперетты. Я был стажером, еще не окончив институт, меня пригласили в театр московский. И я встретил там девушку. Диана Галех:

И полюбили? Владимир Винокур:

Ну, во всяком случае ухаживал. Она всячески избегала, потому что ей казалось, что я ухаживаю не только за ней. Диана Галех:

Вы оказались в итоге однолюбом, как видим. Владимир Винокур:

Да, я ей пообещал. Сказал: ты не думай, я не всю жизнь буду стажером театра, я буду известный. Диана Галех:

Она в вас поверила. И, получается, сделала правильный выбор. Владимир Винокур:

Прошла весь путь. «Федя – это мой друг». Об отношении с внуком

Диана Галех:

У вас внук подрастает. А какой вы дедушка? Владимир Винокур:

Федя – это мой друг. Он меня Вовой зовет. Диана Галех:

Вы не любите, когда вас дедушкой называют? Владимир Винокур:

Нет, почему? Просто он меня зовет, как друга, Вовой. Диана Галех:

А чем вы вместе любите заниматься, как проводите время? Владимир Винокур:

Мы играем в шахматы, мы играем в лото. Мы сочиняем, пишем, рисуем. Боремся, деремся, карате. Я когда-то занимался. А он теннисом занимается, плавает прекрасно, акробатикой занимается. В общем, пацан классный, дружбан мой. Диана Галех:

А вы бы хотели, чтобы он тоже стал стендапером, может быть? Владимир Винокур:

Это ему выбирать. Я не хочу с детства воспитывать артиста. Он сам выберет, кем стать. «Было очень приятно, что меня пригласили ЧБД»

Диана Галех:

Ваше призвание – это делать людей счастливыми. А вам самому юмор помогает по жизни? Может быть, благодаря ему вы так хорошо выглядите? Владимир Винокур:

Люблю, когда вокруг улыбаются. Не только в зрительном зале, но и в жизни. Когда люди улыбаются, для меня это счастье. Диана Галех:

Расскажите, чем сейчас живет театр пародий Владимира Винокура? Владимир Винокур:

Мы делаем новую программу. Беларусь должна знать, что мы работаем, чтобы заслужить приглашение в прекрасную республику. Пока у нас четыре концерта, а потом, думаю, осенью еще приедем. Диана Галех:

Мы будем вас обязательно ждать. Владимир Винокур:

Нет, я буду ждать. Диана Галех:

А пародия не утратила своей актуальности в наше время? Владимир Винокур:

Пока есть популярные артисты, пародия имеет право на существование. Потому что не все артисты сразу могут участвовать в одном концерте. А у нас это и есть. Диана Галех:

У вас еще и шикарные вокальные данные. Не жалеете, что не сделали концерт именно на певческую карьеру?

Владимир Винокур:

Мы с Львом Валерьяновичем Лещенко учились у одного педагога. Но Лева на пять лет раньше закончил. Он чуть старше. Я выбрал музыкальные пародии и аналоги. А Лева пение. Но я зато могу еще и петь. Диана Галех:

Вы себя называете поющим юмористом. Это можно как отдельный жанр отнести, ваш фирменный стиль. Сейчас популярен такой жанр, как стендап. Как вы к нему относитесь? Владимир Винокур:

Я вообще прекрасно отношусь к современному юмору. Я дружу с ребятами из Comedy. Иногда они приглашают к себе. Во всяком случае, мне было очень приятно, что меня пригласили ЧБД. И мне было приятно, что ребята очень уважительно со мной беседовали. И сами хохотали. И в общем, были довольны. Провожали меня, говорили хорошие слова. Все равно это экзамен – выдержать молодой юмор. Диана Галех:

А вот к черному юмору относитесь? Часто шутки бывают ниже пояса. Владимир Винокур:

Ниже или выше, главное – не обижать человеческие какие-то недуги. Этому меня учили мои старшие товарищи. Не издеваться над пожилыми людьми. Это обязательно нужно учитывать. Диана Галех:

Есть такой стендапер Артем Винокур. Говорят, что вы родственники. Так и есть, или это ваш однофамилец? «Я счастливый человек»