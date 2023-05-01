«В Беларуси родился мой отец». Пообщались с народным артистом Владимиром Винокуром

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Винокур, народный артист России.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Винокур, народный артист России.
Диана Галех, корреспондент:
Рады, что вы приехали в Минск. Думаю, поклонники с нетерпением этого ждали.
Владимир Винокур, народный артист России:
Я очень люблю ездить в Беларусь. Это две причины. Первая – зрители очень радушные. А вторая – в Беларуси родился мой отец.
Диана Галех:
Чувствуете тягу к корням?
Владимир Винокур:
Да, когда-то, когда живы были родители, я их привозил. На гастроли ездил сюда, специально давал концерт в Калинковичах – там родился отец.
Диана Галех:
И публика наверняка была в восторге. Рады, что вы приехали.
Владимир Винокур:
Отец очень много рассказывал про то время. И, в общем, я с детства знал, что в Беларуси есть такое место, Калинковичи, где родился мой отец. Я сейчас буду там, недалеко, в Барановичах.
Диана Галех:
Недавно вы отметили юбилей – 75 лет. Говорят, вы встретили его с размахом. Расскажите, как отмечали.
Владимир Винокур:
Ну, размах какой. В день 31 марта собрал друзей, кто был в Москве. Друзей, свой коллектив, артисты Большого театра балета, друзья моей дочери пришли. В общем, собрались, очень весело отпраздновали. Но самый большой праздник был – это съемки седьмого-восьмого. В Театре Российской армии был концерт, два концерта.
Диана Галех:
Посвященных вашему юбилею.
Владимир Винокур:
Да. Много очень сюрпризов. Поздравляли меня и мои друзья, и мои коллеги, и Лев Лещенко, и Стас Михайлов, и Саша Буйнов, и Филипп Киркоров, Шуфутинский Миша, Коля Басков. Много-много артистов, которые вырвались и рванули ко мне на праздник. Из молодых была Мила Чеботина.
Диана Галех:
Дружите?
Владимир Винокур:
Мы с ней вели передачу даже какую-то детскую. И она решила меня поздравить.
Диана Галех:
Я думаю, многие считают, что ваш лучший друг – это Лев Лещенко.
Владимир Винокур:
Мы много лет дружим. В следующем году уже будет 55 лет.
Диана Галех:
Это солидный стаж. Расскажите, в чем же секрет настоящей мужской дружбы.
Владимир Винокур:
Секрет очень простой: мы разные. Мы не конкурируем. Лева прекрасный певец, я неплохой юморист. И, в общем, мы так много-много лет дружим. Он даже прощает мне, что я делаю на него пародии.
Диана Галех:
Никогда не обижался на вас?
Владимир Винокур:
Нет, я очень тактично делаю на него пародии, как и на других своих коллег. Как Папанов как-то сказал. Его спросили: вы обижаетесь на Винокура, что он делает на вас пародии? А он сказал: пародии – это популяризация для артиста. Во всяком случае, это двойной удар.
Диана Галех:
Вы знаете секрет не только настоящей дружбы, но и настоящей любви. В следующем году вы со своей супругой отметите золотую свадьбу. Как вам удалось пронести свои отношения сквозь годы?
Владимир Винокур:
Очень просто: редко видеться и все. Я был в основном на гастролях.
Диана Галех:
Я думаю, она всегда вас ждет, встречает. Как это происходит обычно?
Владимир Винокур:
Она очень хорошая хозяйка. Она нас как бы опекает. Вырастила не просто хорошую дочь, а солистку балета Большого театра, ведущую солистку, прекрасную балерину характерного плана. Я Настей горжусь очень, но это заслуга Тамары. Потому что она сама отработала в балете, в театре Станиславского. А встретились мы, когда она работала в балете оперетты. Я был стажером, еще не окончив институт, меня пригласили в театр московский. И я встретил там девушку.
Диана Галех:
И полюбили?
Владимир Винокур:
Ну, во всяком случае ухаживал. Она всячески избегала, потому что ей казалось, что я ухаживаю не только за ней.
Диана Галех:
Вы оказались в итоге однолюбом, как видим.
Владимир Винокур:
Да, я ей пообещал. Сказал: ты не думай, я не всю жизнь буду стажером театра, я буду известный.
Диана Галех:
Она в вас поверила. И, получается, сделала правильный выбор.
Владимир Винокур:
Прошла весь путь.
Диана Галех:
У вас внук подрастает. А какой вы дедушка?
Владимир Винокур:
Федя – это мой друг. Он меня Вовой зовет.
Диана Галех:
Вы не любите, когда вас дедушкой называют?
Владимир Винокур:
Нет, почему? Просто он меня зовет, как друга, Вовой.
Диана Галех:
А чем вы вместе любите заниматься, как проводите время?
Владимир Винокур:
Мы играем в шахматы, мы играем в лото. Мы сочиняем, пишем, рисуем. Боремся, деремся, карате. Я когда-то занимался. А он теннисом занимается, плавает прекрасно, акробатикой занимается. В общем, пацан классный, дружбан мой.
Диана Галех:
А вы бы хотели, чтобы он тоже стал стендапером, может быть?
Владимир Винокур:
Это ему выбирать. Я не хочу с детства воспитывать артиста. Он сам выберет, кем стать.
Диана Галех:
Ваше призвание – это делать людей счастливыми. А вам самому юмор помогает по жизни? Может быть, благодаря ему вы так хорошо выглядите?
Владимир Винокур:
Люблю, когда вокруг улыбаются. Не только в зрительном зале, но и в жизни. Когда люди улыбаются, для меня это счастье.
Диана Галех:
Расскажите, чем сейчас живет театр пародий Владимира Винокура?
Владимир Винокур:
Мы делаем новую программу. Беларусь должна знать, что мы работаем, чтобы заслужить приглашение в прекрасную республику. Пока у нас четыре концерта, а потом, думаю, осенью еще приедем.
Диана Галех:
Мы будем вас обязательно ждать.
Владимир Винокур:
Нет, я буду ждать.
Диана Галех:
А пародия не утратила своей актуальности в наше время?
Владимир Винокур:
Пока есть популярные артисты, пародия имеет право на существование. Потому что не все артисты сразу могут участвовать в одном концерте. А у нас это и есть.
Диана Галех:
У вас еще и шикарные вокальные данные. Не жалеете, что не сделали концерт именно на певческую карьеру?
Владимир Винокур:
Мы с Львом Валерьяновичем Лещенко учились у одного педагога. Но Лева на пять лет раньше закончил. Он чуть старше. Я выбрал музыкальные пародии и аналоги. А Лева пение. Но я зато могу еще и петь.
Диана Галех:
Вы себя называете поющим юмористом. Это можно как отдельный жанр отнести, ваш фирменный стиль. Сейчас популярен такой жанр, как стендап. Как вы к нему относитесь?
Владимир Винокур:
Я вообще прекрасно отношусь к современному юмору. Я дружу с ребятами из Comedy. Иногда они приглашают к себе. Во всяком случае, мне было очень приятно, что меня пригласили ЧБД. И мне было приятно, что ребята очень уважительно со мной беседовали. И сами хохотали. И в общем, были довольны. Провожали меня, говорили хорошие слова. Все равно это экзамен – выдержать молодой юмор.
Диана Галех:
А вот к черному юмору относитесь? Часто шутки бывают ниже пояса.
Владимир Винокур:
Ниже или выше, главное – не обижать человеческие какие-то недуги. Этому меня учили мои старшие товарищи. Не издеваться над пожилыми людьми. Это обязательно нужно учитывать.
Диана Галех:
Есть такой стендапер Артем Винокур. Говорят, что вы родственники. Так и есть, или это ваш однофамилец?
Владимир Винокур:
Он утверждает, что дальний родственник. И может быть. Потому что у него тоже корни белорусские. Это все возможно. Винокур – это такая фамилия, не просто выдуманная. Как раньше говорили: нет такой профессии, которую бы еврей не сделал фамилией. Говорят, что у моего прапрадедушки был маленький винокуренный заводик, хозяйство такое. Помню, когда отец приехал на отдых в Кисловодск. Его повели в подвалы винные, говорят: познакомьтесь, из Курска приехал инженер, винокур. И отец подумал, что это фамилия.
Диана Галех:
Вернемся к вашему юбилею. Вам 75 лет. К юбилею принято подводить какие-то промежуточные итоги.
Владимир Винокур:
Рано!
Диана Галех:
Промежуточные итоги. Вы уже анализировали, что стало вашим главным достижением в жизни?
Владимир Винокур:
Самое важное, что я сделал, я приобрел много доброжелателей, поклонников и друзей. Я имею в виду друзей-зрителей, потому что друзей по жизни много не бывает. Люди с удовольствием подходят, фотографируются для папы, для мамы, для семьи. Как бы есть потребность постоять рядом, поговорить. Для этого стоит жить.
Диана Галех:
А, может, что-то не успели сделать?
Владимир Винокур:
Увидеть будущее своего внука хотел бы.
Диана Галех:
Думаю, у вас есть все шансы.
Владимир Винокур:
В общем, да. Матушка у меня 96 лет прожила.
Диана Галех:
Вот видите, генетика у вас хорошая.
Диана Галех:
Вы можете назвать себя счастливым человеком?
Владимир Винокур:
Конечно, я счастливый человек. По жизни я застал очень много людей, с которыми общался. Старшее поколение, супер известное, люди, артисты, с которыми я работал вместе, дружил. Я горжусь этим и помню их – вот это счастье.
Диана Галех:
О чем мечтаете?
Владимир Винокур:
Мечтаю о том, чтобы работать. Потому что когда моего друга Лещенко спрашивают: вам 81 год, вы не собираетесь уходить отдыхать? Он отвечает: как говорит мой друг Винокур, у нас не уходят – у нас уносят.
Диана Галех:
Мы желаем, чтобы вы еще очень долго радовали публику. Были здоровым, и мы всегда вас ждем в Беларуси. Приезжайте.
Владимир Винокур:
Беларусь, ура! Вам желаю, дорогие друзья, самого главного – мира в вашем доме. Любящий вас Владимир Винокур.