Молодёжный парламент обсудил перспективы партийного строительства в Беларуси. Какие есть предложения?

Новости Беларуси. Учесть каждый голос и рассмотреть все предложения. В столице и по всей стране в эти дни продолжается масштабное обсуждение программы новой политической партии «Белая Русь». Сегодня, 7 марта, возможность поделиться своими идеями была у представителей молодежного парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в формате живого диалога. Каждый участник смог высказать свое мнение, задать волнующие вопросы и внести дополнения в отдельные блоки. Активисты предложили создать новый раздел, касающийся безопасности нашей страны. А также внести дополнения по сотрудничеству с партиями и общественными объединениями СНГ и ШОС.

Светлана Бирулина, заместитель председателя комиссии по экономике, инновационному развитию, предпринимательству Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Вопрос меня как юриста интересовал касательно коррупции. Да, я получила ответ, и он максимально меня удовлетворил. Непосредственно моя работа с молодежью в моем регионе (Сеницком районе) будет направлена на просвещение, предоставление информации молодежи касательно ответственности за коррумпированность.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Мне было интересно, войдет ли в итоговый проект упоминание того, что партия, ее члены привержены выбранному пути Президента Александра Лукашенко. И было интересно, как Олег Александрович относится к вопросу, что раз уж сама по себе партия должна стремиться к власти (в рамках конституционного строя), должна ли быть конкуренция, борьба за власть в самой партии. Понимаю, что вопрос риторический, тем не менее есть различные точки зрения по тому, как должны работать партии.

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Говорили о разном. И о том, чем будет заниматься партия, о том, какое место в ее деятельности займет молодежь, о том, каким образом партия будет взаимодействовать с простыми людьми. В частности один из молодых людей прямо настаивал, чтобы я разъяснил, как партия сможет оказывать помощь каждому конкретному человеку, который в том числе живет в глубинке и которому нужна помощь в решении вполне конкретных жизненных вопросов.

Обсуждение программы активно проходит и в регионах, получено более сотни предложений. Граждане обратили внимание на необходимость более детально прописать международное сотрудничество будущей политической партии. Часть вопросов касается социальной сферы.