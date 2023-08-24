Около 40 тысяч человек трудоустроили в студенческих отрядах с начала 2023-го

Новости Беларуси. Студенческие отряды набирают все большую популярность среди молодежи. С начала 2023 года было трудоустроено около 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заняты на стройках, в оздоровительных лагерях и на полях не только на территории нашей страны, но и за ее пределами.

Именно в летний период актуален вопрос временной трудовой занятости молодежи. Ей в 2023 году предложен большой перечень направлений, и количество здесь не в ущерб качеству.

Виктор Гелохов, секретарь первичной организации БРСМ БГЭУ:

На базе нашего университета работает строительный отряд, общей численностью 90 человек. Это уже третий отряд, который работает в течение лета 2023 года. Данный отряд ведет свою деятельность, начиная с 4 июля 2023 года. И закончит работу 31 августа 2023 года.

Студотряды – школа подготовки будущих высококлассных специалистов и база для всестороннего развития ребят. Здесь молодежь строит свое будущее.