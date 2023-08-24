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В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников

24 августа 2023 06:22
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Новости Беларуси. «В школу с «Белой Русью». В столице будущие первоклассники получили подарки к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников-1

Канцелярские принадлежности и наборы для творчества вручили сотне ребят. Это дети активистов Московской районной организации «Белая Русь». После торжественной части будущих школьников порадовали праздничным концертом и конкурсами.

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников-4

Богдан Мох, будущий первоклассник:
В школу я пойду в 26-ю. И мне подарили вот такой набор для школы, где все нужное.

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников-7

Ярослав Матиевич, представитель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:
В целом для каждого члена «Белой Руси», работника это очень важно. Это какая-то помощь, потому что понятно, что сбор ребенка к школе – достаточно финансово затратная операция.

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников-10

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня «Белая Русь» силами нашего общественного объединения собрала средства. И мы решили, конечно же, поддержать. Это наши люди, это наше будущее. Эти дети будут патриотами нашей страны. И мы заинтересованы, чтобы они всегда помнили и уважительно относились к своей стране. И всегда говорили с гордостью: «Я люблю Беларусь!»

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников-13

Благотворительная акция «В школу с «Белой Русью» стала уже доброй традицией. Много лет представители общественного объединения помогают многодетным семьям, а также воспитанникам специализированных учреждений подготовиться к 1 сентября.

# Подготовка к школе # общество # Игорь Цыбин # Фотофакт

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