В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников

Новости Беларуси. «В школу с «Белой Русью». В столице будущие первоклассники получили подарки к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцелярские принадлежности и наборы для творчества вручили сотне ребят. Это дети активистов Московской районной организации «Белая Русь». После торжественной части будущих школьников порадовали праздничным концертом и конкурсами.

Богдан Мох, будущий первоклассник:

В школу я пойду в 26-ю. И мне подарили вот такой набор для школы, где все нужное.

Ярослав Матиевич, представитель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:

В целом для каждого члена «Белой Руси», работника это очень важно. Это какая-то помощь, потому что понятно, что сбор ребенка к школе – достаточно финансово затратная операция.

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:

Сегодня «Белая Русь» силами нашего общественного объединения собрала средства. И мы решили, конечно же, поддержать. Это наши люди, это наше будущее. Эти дети будут патриотами нашей страны. И мы заинтересованы, чтобы они всегда помнили и уважительно относились к своей стране. И всегда говорили с гордостью: «Я люблю Беларусь!»