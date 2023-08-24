В Беларуси намолотили почти 6,8 миллиона тонн зерна с учётом рапса

Новости Беларуси. Едва спадает роса, механизаторы сразу в поле. Их труд ответственный и непростой, а главная цель – сделать вклад в общий белорусский каравай. Статистика полевых работ, по информации отраслевого министерства, на 24 августа следующая: собрано более 91 % убираемых культур, общереспубликанский намолот с учетом рапса превысил 6 миллионов 784 тысячи тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновых колосовых и зернобобовых собрано около 5 миллионов 849 тысяч тонн, рапса – более 935 тысяч тонн. Теребление льна завершено во всех регионах Беларуси. Готовится почва под сев озимого урожая следующего года, хозяйства убирают кукурузу на силос.

Сбор урожая и заготовка кормов – один из самых горячих вопросов. Все острые моменты обсуждены, необходимые решения приняты на уровне Президента. Впереди еще уборка многих культур, включая кукурузу на зерно, а урожай ее в этом году отличный. Но, как отмечал Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, просто гнаться за показателями по сбору не стоит, нужно подходить к вопросу с учетом потребности на местах, то есть по-хозяйски.