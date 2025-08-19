Почти 100 китайских школьников приехали для отдыха и оздоровления в «Зубрёнок»

Каникулы в особой атмосфере. Почти 100 китайских школьников приехали для отдыха и оздоровления в Национальный детский центр «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение нашей страны – по приглашению Президента.

Получить путевку в Беларусь для ребят было непросто. Пришлось пройти конкурсный отбор. Теперь их ждут новые друзья и яркие впечатления. Программа расписана буквально по минутам. За полторы недели ребят из КНР познакомят с традициями и культурой нашей страны.

Екатерина Шаркель, заместитель директора по учебно-методической работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»: Здесь, на территории «Зубренка», у нас также достаточно большое количество всевозможных объектов центров, которые мы используем, чтобы погружать ребят из КНР в белорусскую культуру, знакомить их поближе. И, конечно, есть ряд мероприятий, которые направлены на взаимодействие непосредственно с белорусскими детьми, чтобы, как у всех детей, в центре была возможность общаться, взаимодействовать, налаживать контакты.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Ребята наполняются самыми яркими, светлыми впечатлениями от общения со сверстниками и от знакомства со странами. И такие визиты с 2014 года проводятся на регулярной основе. Безусловно, такие визиты укрепляют дружеские и культурные связи между нашими странами.

Китай, а также Лаос, Мьянма, Египет, Индия... Всего более 800 зарубежных гостей в 2025 году отдохнули и оздоровились в нашем «Зубренке». В скором времени в лагерь приедут дети из Курской области.