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В Беларуси ожидают визит президента Ирана

19 августа 2025 07:34
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В Беларуси ожидают с визитом президента Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масуд Пезешкиан прилетит к нам из Армении. Перед тем как посетить Минск и Ереван, в Тегеране прошло совещание с высокопоставленными официальными лицами, посвященное обзору отношений Ирана со странами, входящими в ЕАЭС.

В Беларуси ожидают визит президента Ирана-2

Напомним, Беларусь в 2025 году председательствуют в Евразийском экономическом союзе, с которым Иран заключил соглашение о зоне свободной торговли. Оно действует с середины мая. Сотрудничество между Беларусью и Ираном выстраивается планомерно. Ключевые секторы включают энергетику, транспорт, торговлю, инвестиции, здравоохранение, охрану окружающей среды, науку, культуру и туризм. 

Перед тем как направиться в Минск, иранская сторона заявила о намерении сосредоточиться на повышении роли частных компаний и продвижении ранее достигнутых соглашений, в частности, совместных инвестиционных проектов.

# Беларусь-Иран # Международное сотрудничество

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