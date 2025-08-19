Международная экологическая выставка пройдёт в Минске с 19 по 21 августа

Международная экологическая выставка открывается сегодня, 19 августа, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках под девизом «Зеленые инновации для устойчивого будущего» пройдут десятки мероприятий.

Организаторы заявляют, что это не просто выставка, а центр притяжения для реальных решений современных экологических вызовов. Она прежде всего посвящена актуальным вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не только на национальном, но и на международном уровне.

В Минск приглашены представители Бразилии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана.