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Международная экологическая выставка пройдёт в Минске с 19 по 21 августа

19 августа 2025 07:35
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Международная экологическая выставка открывается сегодня, 19 августа, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках под девизом «Зеленые инновации для устойчивого будущего» пройдут десятки мероприятий.

Международная экологическая выставка пройдёт в Минске с 19 по 21 августа-2

Организаторы заявляют, что это не просто выставка, а центр притяжения для реальных решений современных экологических вызовов. Она прежде всего посвящена актуальным вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не только на национальном, но и на международном уровне. 

В Минск приглашены представители Бразилии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана.

# Выставка

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