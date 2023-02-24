Белорусские врачи дарят пациентам возможность слышать. Что такое кохлеарный имплант и как это работает?

Новости Беларуси. Открыть неведомый мир звуков, или как белорусские врачи дарят пациентам возможность слышать. В нашей стране проводят уникальные операции по вживлению ушных имплантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как мечты превращаются в реальность, материал Екатерины Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

В нашей стране на 10 тысяч малышей один рождается с нарушениями слуха. Проблемы могут быть различными, вплоть до полной глухоты. Но и эта ситуация сегодня разрешима. Более 20 лет назад белорусские врачи впервые установили кохлеарный имплант. Аппарат иначе как чудом не назовешь. Он буквально помещается на ладони. Но в то же время открывает мир звуков тому, кто до операции жил в полной тишине.

Вове Холодцову 6 лет. Через год после рождения он погрузился в полную тишину. Врачи поставили неутешительный диагноз. Спустя время семья получила предложение установить сыну ушной протез. Согласились, не раздумывая. Сначала мальчик носил обычный слуховой аппарат, чтобы привыкнуть хотя бы к слабым звуковым сигналам. Затем – операция, которая позволила не только слышать, но и петь. Сегодня Владимир Холодцов солирует в уникальном хоре. Все его участники носят ушные импланты.

Владимир Холодцов:

Самый первый звук услышал, как мама меня поцеловала.

Анастасия Холодцова:

Он не слышал, в принципе, ничего, но все-таки наши стучания в кастрюли, в бубны (у нас дома барабаны есть), все, что трещит, гремит, звенит. В один прекрасный момент он сказал: «Бах». Он услышал, что я бахаю, то есть стучу об эту кастрюлю, и сказал: «Бах». И с этого дня мы поняли, что он у нас слышит. Опыт установки ушных имплантов у белорусских врачей огромный. Но специалистов, которые выполняют такие операции, немного. В нашей стране их всего пять. Благодаря профессиональным манипуляциям медиков почти 900 человек сегодня носят кохлеарные импланты. К слову, возможность слышать и говорить они получают бесплатно.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Государство полностью обеспечивает реабилитацию тех людей, которые родились с какими-то нарушениями, людей с особенностями. В частности, сейчас мы говорим о детях и взрослых людях, которые либо родились плохослышащими, либо утратили слух в первые годы жизни, либо на протяжении жизни после какой-то хронической патологии.

Чисто физически установка имплантов – отправная точка долгого пути в страну звуков. Главное в развитии навыков слухового поведения – реабилитация. Команда таких специалистов, как сурдологи, психологи, логопеды и аудиологи учат пациента понимать звуковые сигналы и пользоваться новыми слуховыми ощущениями для развития речи.

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ:

Речь не появляется с появлением физического слуха. Работа сурдопедагога как раз и заключается в том, чтобы превратить этот физический слух в функциональный, то есть чтобы этот слух различал звуки речи и ребенок мог говорить. И от этого, собственно, и зависит и его социализация, и общение, и вовлечение в общую жизнь группы дошкольного учреждения образования, класса и в дальнейшем в обществе. Сегодня белорусские специалисты в области здоровья слуха оказывают неслышащим пациентам не только физическую помощь. Они помогают особенным детям комфортно чувствовать себя среди людей. Ведь слышать – это больше, чем просто понимать слова.