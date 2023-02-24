В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес
Новости Беларуси. Реформа Вооруженных Сил после распада Советского союза оставила на территории Беларуси сотни пустующих военных городков. Грамотно извлечь из них пользу получается не везде, но в этом и есть задача местной власти. Не справляешься сам? Предложи бизнесу. В Калинковичском районе, к примеру, участки под инвестпроекты выделяют даром, но с условием – чтобы было аккуратно и эффективно.
Подробности узнавала Анна Корольчук.
В это здание мы переехали в сентябре 2022-го, раньше пожарная служба здесь служила, «Бобровичи».
Год назад внутри этого здания гулял ветер, а сегодня витает аромат сдобных булочек. Переезда коллектив ждал с нетерпением. В прошлом помещении размещались с трудом. Теперь частная пекарня переросла в настоящее производство. В сутки через печи проходят 6,5 тысячи изделий, а с рассветом еще теплыми они отправляются на прилавки.
Марина Дубовец, ведущий специалист хлебопекарного предприятия:
У нас очень много наименований. 21 наименование. Из хлебов у нас четыре вида. У нас есть этот кирпич, он больше всего пользуется спросом. Булочки и с маком, и с изюмом, и с сахаром. Такие булочки, как мы ели в детстве, с посыпкой сахарной.
За полгода объемы выпуска хлебных изделий выросли в два раза. От райисполкома такому бизнесу зеленый свет. Площадь под расширение выделили бесплатно. Новым владельцам нужно было только провести коммуникации и сделать ремонт. Так территория бывшего военного городка спустя 30 лет снова оживает.
Анна Корольчук, корреспондент:
В 90-х годах Гомельской области в собственность досталось более 2 200 зданий и объектов уже пустующих военных частей. Чтобы не разводить бесхозяйственность на земле, их вовлекают в оборот. Так, в Калинковичском районе местная власть безвозмездно предоставляет территорию под инвестпроекты.
Это единственный район в области, который внедрил подобную практику. Ветхие строения снесли, остальным нашли предприимчивых хозяев. Четыре года назад в собственность аграрного предприятия «Дружба-Автюки» перешла часть военного городка в Александровке. За это время здесь успели оборудовать сушилку, склад и участок по калибровке кукурузы.
Владимир Савенок, главный агроном сельхозпредприятия «Дружба-Автюки»:
Калибруем на фракции в зависимости от размера кукурузы. Отходы отделяются. И потом ставим эти мешки большие и с мешков потом подаем туда вот, там второй цех, там протравливаем, зашиваем мешки, формируем партии, которые потом проверяем, и продаем хозяйствам.
За сезон заготавливают полторы тысячи тонн семян. И это только часть проекта. К следующему году здесь запустят ферму на 800 голов. Сейчас хозяйство производит около 20 % молока в районе и будет наращивать объемы. И таких примеров десятки.
Михаил Полуянов, начальник управления Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:
Было передано 9 объектов бывшего военного городка «Бобровичи-14» инвестору для реализации инвестиционного проекта по переработке отходов пластмассы. То есть на базе этих военных городков планируется реализация инвестиционного проекта, импортозамещающий проект, который предусматривает не только переработку отходов пластмасс, но и производство изделий из вторичных пластмасс.
Узлы связи, гаражи, комендантские пункты и даже взлетная полоса. 200 объектов в районе нашли себе применение, но уже в мирных целях. Последний оставшийся участок в этом году выставят на аукцион с предложением аренды.
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