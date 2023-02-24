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В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес

24 февраля 2023 19:22
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Новости Беларуси. Реформа Вооруженных Сил после распада Советского союза оставила на территории Беларуси сотни пустующих военных городков. Грамотно извлечь из них пользу получается не везде, но в этом и есть задача местной власти. Не справляешься сам? Предложи бизнесу. В Калинковичском районе, к примеру, участки под инвестпроекты выделяют даром, но с условием – чтобы было аккуратно и эффективно.

Подробности узнавала Анна Корольчук.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-1

В это здание мы переехали в сентябре 2022-го, раньше пожарная служба здесь служила, «Бобровичи».

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-3

Год назад внутри этого здания гулял ветер, а сегодня витает аромат сдобных булочек. Переезда коллектив ждал с нетерпением. В прошлом помещении размещались с трудом. Теперь частная пекарня переросла в настоящее производство. В сутки через печи проходят 6,5 тысячи изделий, а с рассветом еще теплыми они отправляются на прилавки.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-5

Марина Дубовец, ведущий специалист хлебопекарного предприятия:
У нас очень много наименований. 21 наименование. Из хлебов у нас четыре вида. У нас есть этот кирпич, он больше всего пользуется спросом. Булочки и с маком, и с изюмом, и с сахаром. Такие булочки, как мы ели в детстве, с посыпкой сахарной.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-7

За полгода объемы выпуска хлебных изделий выросли в два раза. От райисполкома такому бизнесу зеленый свет. Площадь под расширение выделили бесплатно. Новым владельцам нужно было только провести коммуникации и сделать ремонт. Так территория бывшего военного городка спустя 30 лет снова оживает.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-9

Анна Корольчук, корреспондент:
В 90-х годах Гомельской области в собственность досталось более 2 200 зданий и объектов уже пустующих военных частей. Чтобы не разводить бесхозяйственность на земле, их вовлекают в оборот. Так, в Калинковичском районе местная власть безвозмездно предоставляет территорию под инвестпроекты.

Это единственный район в области, который внедрил подобную практику. Ветхие строения снесли, остальным нашли предприимчивых хозяев. Четыре года назад в собственность аграрного предприятия «Дружба-Автюки» перешла часть военного городка в Александровке. За это время здесь успели оборудовать сушилку, склад и участок по калибровке кукурузы.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-11

Владимир Савенок, главный агроном сельхозпредприятия «Дружба-Автюки»:
Калибруем на фракции в зависимости от размера кукурузы. Отходы отделяются. И потом ставим эти мешки большие и с мешков потом подаем туда вот, там второй цех, там протравливаем, зашиваем мешки, формируем партии, которые потом проверяем, и продаем хозяйствам.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-13

За сезон заготавливают полторы тысячи тонн семян. И это только часть проекта. К следующему году здесь запустят ферму на 800 голов. Сейчас хозяйство производит около 20 % молока в районе и будет наращивать объемы. И таких примеров десятки.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-15

Михаил Полуянов, начальник управления Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:
Было передано 9 объектов бывшего военного городка «Бобровичи-14» инвестору для реализации инвестиционного проекта по переработке отходов пластмассы. То есть на базе этих военных городков планируется реализация инвестиционного проекта, импортозамещающий проект, который предусматривает не только переработку отходов пластмасс, но и производство изделий из вторичных пластмасс.

В Беларуси территории бывших военных городков отдают бесплатно под новый бизнес-17

Узлы связи, гаражи, комендантские пункты и даже взлетная полоса. 200 объектов в районе нашли себе применение, но уже в мирных целях. Последний оставшийся участок в этом году выставят на аукцион с предложением аренды.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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