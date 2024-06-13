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Почему Юцковский родник называют кусочком Швейцарии? Посмотрите на необычное место в Дзержинском районе

13 июня 2024 14:11
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Поцелуй природы, кусочек Швейцарии, райская долина – как только ни называют Юцковский родник в Дзержинском районе.

Почему Юцковский родник называют кусочком Швейцарии? Посмотрите на необычное место в Дзержинском районе-1

Словно горная река, пейзажи с глубокими каньонами – космос. Здесь так и хочется пройтись босиком по камушкам и освежиться в летний зной. Это медитативное местечко сделает ваш выходной.

Почему Юцковский родник называют кусочком Швейцарии? Посмотрите на необычное место в Дзержинском районе-4

Светлана Чернель, педагог дополнительного образования, руководитель этнографического музея Демидовичского учебно-педагогического комплекса детский сад – базовая школа:
Мы находимся на Минской возвышенности, и этот каньон, его протяженность 300-500 метров, берет свое начало родничок. Ширина варьирует от полутора, в самых широких местах – до пяти метров. Высота каньона тоже очень разная, наиболее крутые спуски – высота примерно пятиэтажный дом. И на протяжении всего каньона бьют маленькие роднички. Периодически выбиваются на поверхность новые. Студенец это по воде, именно что студеная вода, 5-7 градусов. Зимой в самый жуткий мороз все равно криница бьет. Не замерзает и русло. Где-то покрывается немножко льдом, но само течение доказывает жизнедеятельность родника и его целебность.

Подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Вероника Макаревич # Анастасия Макеева

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