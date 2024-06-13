Почему Юцковский родник называют кусочком Швейцарии? Посмотрите на необычное место в Дзержинском районе

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Поцелуй природы, кусочек Швейцарии, райская долина – как только ни называют Юцковский родник в Дзержинском районе.