Почему Юцковский родник называют кусочком Швейцарии? Посмотрите на необычное место в Дзержинском районе

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Поцелуй природы, кусочек Швейцарии, райская долина – как только ни называют Юцковский родник в Дзержинском районе.
Словно горная река, пейзажи с глубокими каньонами – космос. Здесь так и хочется пройтись босиком по камушкам и освежиться в летний зной. Это медитативное местечко сделает ваш выходной.
Светлана Чернель, педагог дополнительного образования, руководитель этнографического музея Демидовичского учебно-педагогического комплекса детский сад – базовая школа:
Мы находимся на Минской возвышенности, и этот каньон, его протяженность – 300-500 метров, берет свое начало родничок. Ширина варьирует от полутора, в самых широких местах – до пяти метров. Высота каньона тоже очень разная, наиболее крутые спуски – высота примерно пятиэтажный дом. И на протяжении всего каньона бьют маленькие роднички. Периодически выбиваются на поверхность новые. Студенец – это по воде, именно что студеная вода, 5-7 градусов. Зимой в самый жуткий мороз все равно криница бьет. Не замерзает и русло. Где-то покрывается немножко льдом, но само течение доказывает жизнедеятельность родника и его целебность.
Подробности в видеоматериале.