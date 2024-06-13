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Библиотека под открытым небом и музей в деревенской хате – рассказываем, что ещё посмотреть в агрогородке Семукачи

13 июня 2024 14:09
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Агрогородок Семукачи – эта земля известна с XVIII века, рассказали в программе «Путевка BY». Сегодня тот еще креативный центр! К Году исторической памяти возле школы появилась библиотека под открытым небом.

Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно. 

Библиотека под открытым небом и музей в деревенской хате – рассказываем, что ещё посмотреть в агрогородке Семукачи-1

На памятных книгах отразили историю населенных пунктов сельсовета. Архитектурно-этнографический комплекс «Моя Родина» – колыбель патриотизма. Туристы приезжают сюда за невероятными пейзажами и экскурсиями в этнокомплексе. В деревенской хатке возродили послевоенную жизнь. Настраиваемся на волну 1950-х, тружеников колхоза «Колос».

Анастасия Макеева, корреспондент:
Расскажите про свой домик. Судя по тому, что каждое бревнышко пронумеровано, его откуда-то сюда перевозили.

Библиотека под открытым небом и музей в деревенской хате – рассказываем, что ещё посмотреть в агрогородке Семукачи-4

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельсовета:
Да, дом мы нашли в деревне Смолярня, это три километра от агрогородка Семукачи. Домик нам понравился тем, что он бревенчатый, он был даже не обшалеванный. Руками собирали и разбирали, подключились местные жители.

Сафари по-белорусски. Побывали в Могилевском зоосаде и показываем самых милых обитателей – подробности.

Библиотека под открытым небом и музей в деревенской хате – рассказываем, что ещё посмотреть в агрогородке Семукачи-7

Семейные портреты, радужные половички, вышитые подушки. Здесь многие вспомнят каникулы у бабушки. От идеи до воплощения прошло всего три месяца – все силами местных жителей. Часть предметов перешла по наследству из белорусской хатки в школе, другие находили в домах, которые шли под снос. Ретро-атмосфера согревает.

Подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Тамара Укружская # Анастасия Макеева

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