Библиотека под открытым небом и музей в деревенской хате – рассказываем, что ещё посмотреть в агрогородке Семукачи

Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно.

Агрогородок Семукачи – эта земля известна с XVIII века, рассказали в программе «Путевка BY». Сегодня тот еще креативный центр! К Году исторической памяти возле школы появилась библиотека под открытым небом.

На памятных книгах отразили историю населенных пунктов сельсовета. Архитектурно-этнографический комплекс «Моя Родина» – колыбель патриотизма. Туристы приезжают сюда за невероятными пейзажами и экскурсиями в этнокомплексе. В деревенской хатке возродили послевоенную жизнь. Настраиваемся на волну 1950-х, тружеников колхоза «Колос».

Анастасия Макеева, корреспондент:

Расскажите про свой домик. Судя по тому, что каждое бревнышко пронумеровано, его откуда-то сюда перевозили.