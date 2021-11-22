«Около 80% из поступивших обращений удалось разрешить». Какие вопросы белорусы задали депутатам Мингорсовета?

Новости Беларуси. Прямая телефонная линия с депутатами Мингорсовета прошла в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди наиболее частых проблем, которые волнуют жителей, – работа ЖКХ, благоустройство, жилищные и бытовые вопросы.

Все ли просьбы услышаны, какие вопросы удалось решить – в материале Алеси Ивановой. На депутатском посту Георгий Кушняров уже четвертый год. В свое время закончил педагогический вуз. За плечами 16 лет работы учителем и 12 в должности директора. Общаться с людьми и помогать им решать насущные вопросы – для депутата уже давно не просто работа. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Георгий Кушняров, депутат Мингорсовета:

Все, что касается выделения, например, стипендии горсовета, которую получает у нас лучший учащийся, название, переименование улиц, скверов, то есть объектов города Минск, инвестиционные программы, финансирование. И самая главная задача – это встреча с людьми, с населением. Его территория – это Центральный район. Только за последние три месяца сюда в администрацию поступило более полусотни обращений от граждан. 17 из них – в адрес депутата Мингорсовета. Каждое рассмотрено и взято на контроль.

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:

Депутаты Минского городского Совета депутатов, несмотря на свою загруженность по основному месту работы, занимаются, уделяют время общественной жизни, работают с избирателями в округах. И это является достаточно хорошим способом коммуникации местной власти и населения в решении местных проблем. В среднем отмечается снижение на 30 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обращений граждан. Радует то, что около 80 % из поступивших обращений удалось разрешить.

Большая часть обращений – неизменно вопросы ЖКХ и благоустройства придомовых территорий. Благодаря просьбам местных жителей и инициативе депутата на улице Заславской установили новую детскую площадку. Теперь здесь есть футбольное поле, теннисный корт, а также горки для детей разного возраста.

Данута Антилевская:

Я живу в этом доме, во дворе которого открылась замечательная эта площадка. Дело в том, что двор был в безобразнейшем состоянии, часть его использовали для выгуливания собачек, где-то сидели компании, где-то ютились дети и ветераны. Довольна очень результатом. Смотрите, какая красота. И взрослым есть чем позаниматься. Там еще есть такая мини-воркаут-площадка. И детям. Замечательный комплекс.

Мы здесь гуляем, решили поиграть. Нам очень нравится вот эта площадка. Мы после школы, на выходных гуляем с друзьями. Все любимые горки. Мне очень нравится здесь все, все нравится.

Также буквально на днях по просьбам жителей на улице Мельникайте появился пешеходный переход. И это далеко не единственный вопрос, который удалось решить за последнее время.

Георгий Кушняров:

На Леси Украинки, в тех подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, были поставлены лифты более увеличенного проема. Конечно, от администрации района, от ЖРЭО это потребовало лишних финансовых затрат, так как пришлось расширять проемы на всех этажах подъезда.