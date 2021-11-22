«Около 80% из поступивших обращений удалось разрешить». Какие вопросы белорусы задали депутатам Мингорсовета?
Новости Беларуси. Прямая телефонная линия с депутатами Мингорсовета прошла в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди наиболее частых проблем, которые волнуют жителей, – работа ЖКХ, благоустройство, жилищные и бытовые вопросы.
Все ли просьбы услышаны, какие вопросы удалось решить – в материале Алеси Ивановой.
На депутатском посту Георгий Кушняров уже четвертый год. В свое время закончил педагогический вуз. За плечами 16 лет работы учителем и 12 в должности директора. Общаться с людьми и помогать им решать насущные вопросы – для депутата уже давно не просто работа. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Георгий Кушняров, депутат Мингорсовета:
Все, что касается выделения, например, стипендии горсовета, которую получает у нас лучший учащийся, название, переименование улиц, скверов, то есть объектов города Минск, инвестиционные программы, финансирование. И самая главная задача – это встреча с людьми, с населением.
Его территория – это Центральный район. Только за последние три месяца сюда в администрацию поступило более полусотни обращений от граждан. 17 из них – в адрес депутата Мингорсовета. Каждое рассмотрено и взято на контроль.
Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
Депутаты Минского городского Совета депутатов, несмотря на свою загруженность по основному месту работы, занимаются, уделяют время общественной жизни, работают с избирателями в округах. И это является достаточно хорошим способом коммуникации местной власти и населения в решении местных проблем. В среднем отмечается снижение на 30 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обращений граждан. Радует то, что около 80 % из поступивших обращений удалось разрешить.
Большая часть обращений – неизменно вопросы ЖКХ и благоустройства придомовых территорий. Благодаря просьбам местных жителей и инициативе депутата на улице Заславской установили новую детскую площадку. Теперь здесь есть футбольное поле, теннисный корт, а также горки для детей разного возраста.
Данута Антилевская:
Я живу в этом доме, во дворе которого открылась замечательная эта площадка. Дело в том, что двор был в безобразнейшем состоянии, часть его использовали для выгуливания собачек, где-то сидели компании, где-то ютились дети и ветераны. Довольна очень результатом. Смотрите, какая красота. И взрослым есть чем позаниматься. Там еще есть такая мини-воркаут-площадка. И детям. Замечательный комплекс.
Мы здесь гуляем, решили поиграть. Нам очень нравится вот эта площадка. Мы после школы, на выходных гуляем с друзьями. Все любимые горки. Мне очень нравится здесь все, все нравится.
Также буквально на днях по просьбам жителей на улице Мельникайте появился пешеходный переход. И это далеко не единственный вопрос, который удалось решить за последнее время.
Георгий Кушняров:
На Леси Украинки, в тех подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, были поставлены лифты более увеличенного проема. Конечно, от администрации района, от ЖРЭО это потребовало лишних финансовых затрат, так как пришлось расширять проемы на всех этажах подъезда.
Обновили по просьбам жителей района и территорию возле 29-й гимназии. Провели капитальную реконструкцию стадиона. Теперь здесь футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка и уличные тренажеры. Несмотря на то, что многие вопросы еще предстоит решить, ни одна проблема не останется незамеченной.