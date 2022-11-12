Какие факультеты наиболее популярны в военных вузах Беларуси?

Новости Беларуси. Выставка военной техники, стрелковое оружие, а еще солдатская каша. День открытых дверей провели для воспитанников Минского суворовского и областных кадетских училищ в Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда приехали более 500 юных гостей. На площадке перед главным корпусом их встречал оркестр. Ребята смогли узнать об условиях поступления и обучения, а также посмотреть, как живут курсанты. В холле организаторы устроили выставку – на ней были и образцы вооружения, и формы.

Кадеты и суворовцы ознакомились с учебно-материальной базой факультетов, увидели воздушные суда и летное снаряжение. По доброй традиции гостей угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Валерия Пронина, учащаяся Брестского областного кадетского училища:

Я приехала сюда, чтобы в дальнейшем поступить на общевойсковой факультет на психолога. Я бы хотела продолжить династию своих родных, поэтому выбрала военное учреждение.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

В Военной академии созданы все условия для проживания, питания и полноценного обучения. Курсанты у нас размещаются в казармах и общежитиях, имеют комнаты досуга, комнаты отдыха, спортивные залы, спортивные уголки, где могут развивать себя не только умственно, но и физически. Наибольшей популярностью пользуются такие факультеты, как факультет военной разведки, который готовит офицеров для сил специальных операций. Пользуются популярностью также и другие факультеты.

Аналогичное мероприятие прошло и в стенах Академии МВД. Здесь собралось более 1 000 гостей. Правоохранительные подразделения на открытой площадке представили свои экспозиции.

Ребята смогли подробно ознакомиться с особенностями образовательного процесса на факультетах Академии, для них были организованы экскурсии по учебному заведению.

Александр Васильев, начальник Академии МВД:

Четыре факультета, на которых на сегодняшний момент будет осуществляться набор. Но в текущем году, уже с 1 сентября у нас начал функционировать на дневном отделении факультет права. В текущем году у нас было 60 человек зачислено.