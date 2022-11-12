Какие факультеты наиболее популярны в военных вузах Беларуси?
Новости Беларуси. Выставка военной техники, стрелковое оружие, а еще солдатская каша. День открытых дверей провели для воспитанников Минского суворовского и областных кадетских училищ в Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда приехали более 500 юных гостей. На площадке перед главным корпусом их встречал оркестр. Ребята смогли узнать об условиях поступления и обучения, а также посмотреть, как живут курсанты. В холле организаторы устроили выставку – на ней были и образцы вооружения, и формы.
Кадеты и суворовцы ознакомились с учебно-материальной базой факультетов, увидели воздушные суда и летное снаряжение. По доброй традиции гостей угощали солдатской кашей и горячим чаем.
Валерия Пронина, учащаяся Брестского областного кадетского училища:
Я приехала сюда, чтобы в дальнейшем поступить на общевойсковой факультет на психолога. Я бы хотела продолжить династию своих родных, поэтому выбрала военное учреждение.
Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:
В Военной академии созданы все условия для проживания, питания и полноценного обучения. Курсанты у нас размещаются в казармах и общежитиях, имеют комнаты досуга, комнаты отдыха, спортивные залы, спортивные уголки, где могут развивать себя не только умственно, но и физически. Наибольшей популярностью пользуются такие факультеты, как факультет военной разведки, который готовит офицеров для сил специальных операций. Пользуются популярностью также и другие факультеты.
Аналогичное мероприятие прошло и в стенах Академии МВД. Здесь собралось более 1 000 гостей. Правоохранительные подразделения на открытой площадке представили свои экспозиции.
Ребята смогли подробно ознакомиться с особенностями образовательного процесса на факультетах Академии, для них были организованы экскурсии по учебному заведению.
Александр Васильев, начальник Академии МВД:
Четыре факультета, на которых на сегодняшний момент будет осуществляться набор. Но в текущем году, уже с 1 сентября у нас начал функционировать на дневном отделении факультет права. В текущем году у нас было 60 человек зачислено.
Кристина Хмель, учащаяся Брестского областного кадетского училища:
Я собираюсь поступать на уголовно-исполнительный факультет. Я увидела настоящую жизнь курсантов различных факультетов. И не только их повседневную жизнь, но и творческие выступления. Мы познакомились со многими элементами техники, увидели плац и условия, в которых живут. И эти условия оправдали ожидания.