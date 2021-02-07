«Почему волнуетесь?» Поговорили с представителями науки, которые получили дипломы из рук Президента

Новости Беларуси. Рабочую неделю Президент завершил на торжественной ноте – вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Всего 13 представителей научной элиты страны были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Церемония – дань уважения и признательности главы государства тем, кто своим интеллектуальным трудом делает нашу страну лучше. Ученые и практики из разных сфер – от образования, сельского хозяйства, медицины до политологии.

Кстати, вопреки ожиданиям, мероприятие провели в одном из небольших залов Дворца Независимости (обычно награды вручают в более помпезном зале торжественных церемоний). Но это неспроста. За официальной церемонией последовало двухчасовое общение Президента с интеллектуалами за чашкой чая. Говорили, конечно, о научных трудах, но и насущных тем не избежали. Александр Лукашенко высказался о преподавателях и студентах: «Важнейшая роль отводится наставнику»

– Мои исследования связаны с историей обеспечения национальной безопасности, с развитием субъектов системы обеспечения национальной безопасности на территории Республики Беларусь в различные исторические периоды.

– Современный период изучается, наверное, особенно пристально.

– Особенно пристально. «Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси

В процессе исследования пришлось работать над законом о медиации, разрабатывать национальные программы подготовки медиаторов, организовывать школу медиаторов Республики Беларусь. Вручение награды из рук Президента – это, по сути дела, признание государством значимости той деятельности, которую ты проводил.