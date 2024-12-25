Почему вейпы вошли в моду, а не стали альтернативой сигаретам? Врач-психиатр о подмене понятий

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Ну, курили дети в школе. Давно и часто. Никуда не денешься, так сказать. А вот эта штука электронная, модная, красивая, в яркой упаковке, с разными вкусами, она еще больше способствует тому, чтобы они приобщались к этому как к чему-то крутому?

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, ведущий специалист по клинической психологии Международного благотворительного фонда народного артиста России Юрия Розума:

Но нужно понимать, что любая зависимость проходит несколько этапов. И это прежде всего психологическая зависимость. В психологической зависимости есть очень маленький нюанс – позитивное подкрепление. Если позитивно подкреплять ту или иную вещь, она становится и воспринимается нашей психикой как абсолют, как что-то хорошее. Убрав это позитивное подкрепление или хотя бы дав альтернативу, мы можем предложить человеку выбор. Все-таки на какую сторону ты встанешь? Потому что когда абсолютный запрет, он вызывает, естественно, абсолютное противодействие.

Григорий Азаренок:

Ну вот начали в фильмах убирать сцены с курящими. Ну и что, помогло? Вера Иваницкая:

Возможно, для этого нужно время. Любая зависимость формируется по времени. И прежде чем мы подойдем к физической зависимости, где возникают необратимые последствия, и то, что было озвучено здесь, в студии, до этого этапа можно дать сильную альтернативу, которая поможет человеку сделать правильный выбор.