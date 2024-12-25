Инспекторы готовы применять даже оружие – как в ГАИ борются с нетрезвыми водителями?

В период зимних праздников Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы. С этого дня в Беларуси проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Пьяному и бесправному не место на дороге», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекторы ведут дежурства на участках дорог рядом с местами отдыха и развлекательными заведениями. Подробности – в следующем материале.

На этой столичной улице в будни обычно шумный поток транспорта. В праздники – как и по всему Минску – чуть спокойнее. Но это не значит, что контроля стало меньше, в предновогодние дни внимание дорожной обстановке повышенное. Доброе утро, можно ваши документы? Встреча получилась незабываемой. Водитель в свои документы долго не заглядывал, а зря. Почти полгода мужчина ездил по Минску с просроченным водительским удостоверением. Это нарушение действующих правил.

Проблема с бесправниками остается для Беларуси актуальной. По их вине происходят десятки аварий. В том числе с жертвами. Пока нарушитель не оплатит штраф, автомобиль не вернут. Но почему для осознания ответственности за жизни других людей, приходится прибегать к таким мерам? В данном случае водителю налагается минимальный штраф – 5 базовых, так как он вину признает, раскаивается полностью. Наши дальнейшие действия – дальше проходим с вами к вашему автомобилю и двигаемся на штрафстоянку.

– Насколько вообще справедливо?

– Все справедливо.

– То есть согласны?

– Согласен! Подробности в сюжете. В Минске до самого конца новогодних и рождественских праздников ГАИ усилит работу. Инспекторы будут дежурить на дорожных участках рядом с местами массовых гуляний.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств к благоразумию и неукоснительному выполнению правил дорожного движения и напоминает, что управление транспортным средством после употребления спиртных напитков влечет за собой административную ответственность и зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, влечет за собой также административную ответственность.