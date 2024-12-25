Инспекторы готовы применять даже оружие – как в ГАИ борются с нетрезвыми водителями?
В период зимних праздников Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы. С этого дня в Беларуси проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Пьяному и бесправному не место на дороге», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекторы ведут дежурства на участках дорог рядом с местами отдыха и развлекательными заведениями. Подробности – в следующем материале.
На этой столичной улице в будни обычно шумный поток транспорта. В праздники – как и по всему Минску – чуть спокойнее. Но это не значит, что контроля стало меньше, в предновогодние дни внимание дорожной обстановке повышенное.
Доброе утро, можно ваши документы?
Встреча получилась незабываемой. Водитель в свои документы долго не заглядывал, а зря. Почти полгода мужчина ездил по Минску с просроченным водительским удостоверением. Это нарушение действующих правил.
Проблема с бесправниками остается для Беларуси актуальной. По их вине происходят десятки аварий. В том числе с жертвами. Пока нарушитель не оплатит штраф, автомобиль не вернут. Но почему для осознания ответственности за жизни других людей, приходится прибегать к таким мерам?
В данном случае водителю налагается минимальный штраф – 5 базовых, так как он вину признает, раскаивается полностью. Наши дальнейшие действия – дальше проходим с вами к вашему автомобилю и двигаемся на штрафстоянку.
– Насколько вообще справедливо?
– Все справедливо.
– То есть согласны?
– Согласен!
Подробности в сюжете.
В Минске до самого конца новогодних и рождественских праздников ГАИ усилит работу. Инспекторы будут дежурить на дорожных участках рядом с местами массовых гуляний.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств к благоразумию и неукоснительному выполнению правил дорожного движения и напоминает, что управление транспортным средством после употребления спиртных напитков влечет за собой административную ответственность и зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, влечет за собой также административную ответственность.
Пьяному не место на дороге. И чтобы остановить таких водителей, инспекторы готовы применять даже оружие. Подобный случай на днях произошел в Копыле, за рулем оказалась женщина. Каждый нетрезвый водитель – потенциальная угроза как для самого себя, так и для тех, кто случайно окажется рядом. И ценой такой человеческой беспечности может стать чье-то здоровье или даже жизнь.