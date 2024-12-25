Магазин на колёсах. 4 новые автолавки появились в Слуцком районе

Комплексное развитие села – один из приоритетов социально-экономической политики Беларуси. Жители сельской местности должны получать те же блага и иметь такие же возможности, как и горожане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В августе Александр Лукашенко подписал Указ «О поддержке организаций потребительской кооперации». Им предусматривается приобретение для нужд Белкоопсоюза 240 новых автомобилей с фургонами. Четыре из них передали в Слуцкий район. Автомобили уже колесят по сельским дорогам и доставляют жителям свежую продукцию.

В населенных пунктах, где работа магазина экономически невыгодна, всеми необходимыми товарами сельчан обеспечивает выездная торговля, или, как говорят в народе, автолавка.

В деревне Строхово Слуцкого района живут около 20 человек, преимущественно пенсионеры. Магазина в деревне нет, ближайший – в 3 километрах. Потому вся надежда на автолавку, которая заезжает сюда дважды в неделю. Среди тех, кто сегодня пополнил свои продуктовые запасы – Анна Лещенко. Раньше сама работала продавцом в деревенском магазине, поэтому знает, что автолавка – настоящая находка для жителей, особенно в отдаленных уголках. Тем более что перечень продуктов здесь не уступает продовольственным магазинам. Свежих хлеб, молочная, мясная и рыбная продукция, консервы, сладости, макароны, чай, кофе и газированные напитки.

Анна Лещенко, жительница деревни Строхово:

Ассортимент очень даже хороший. Всего хватает, все привозят. Чего нет, я заказываю и она привозит.

С недавнего времени товары для местных жителей теперь доставляет обновленная автолавка. В машине стало больше места, появилось современное оборудование, например, новые морозильные камеры. Это позволило заметно расширить разнообразие товаров.