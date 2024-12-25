«Они не должны быть сладкими, вкусными, красивыми». Профессор БГМУ рассказал о замене сигарет вейпом

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Рузанов, заместитель директора по научной работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, профессор кафедры кардиологии внутренних болезней БГМУ:

У меня мнение очень похоже на название вашей передачи: да, но… Однозначно вейпы вредны для здоровья, они представляют угрозу, особенно для молодого неокрепшего организма. Они содержат большое количество канцерогенов, они содержат большое количество летучих веществ, которые вредны не только для сосудистой системы, но и, конечно, для дыхательной системы. Это и бронхиолиты, это и пневмонии, это и более частые респираторные заболевания, это и определенный мутагенный эффект. И когда мы говорим о том, что эти вейпы не должны попасть к молодежи, это абсолютнейшая истина. И мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Они не должны быть сладенькими, они не должны быть вкусными, они не должны быть красивыми. На них должны быть надписи, предупреждающие о том, что это небезопасно для здоровья.