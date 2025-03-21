Почему важно вовремя сепарироваться от родителей? Психолог рассказала о последствиях

Сепарация от родителей – важный процесс, который представляет постепенное отделение ребенка от родительской опеки и формирование самостоятельной личности. Если в семье царила атмосфера доверия и поддержки, то сепарация, как правило, проходит легко. В случае, когда родители оказывают слишком сильное влияние или контролируют каждое действие ребенка, процесс отделения может затягиваться.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Выделяют сепарацию эмоциональную и физическую. Если сепарация не происходит в определенный период времени, то человек сталкивается с различными последствиями: не может принимать решения, быть ответственным за свою жизнь. При эмоциональной зависимости человек подвержен влиянию со стороны других людей, необязательно это могут быть родители, но это значимые для него люди.

Некоторые родители могут испытывать страх перед сепарацией. Это означает, что их дети становятся более независимыми и могут принимать решения, которые зачастую не совпадают с их ожиданиями. Важным аспектом становится умение отпустить своего ребенка, предоставив ему возможность ошибаться и учиться на собственном опыте.

Гибкость и открытость могут значительно облегчить этот процесс. Успешная сепарация ведет к формированию взрослой, уверенной личности, готовой к самостоятельной жизни. А вот при недостаточной поддержке она может сопровождаться чувством одиночества, тревоги и внутренней неуверенности. Виктория Лопатик:

С сепарацией мы начинаем сталкиваться в период трех лет, так называемый кризис трехлетнего ребенка, когда он проявляет свою самостоятельность. Выражается она в протестных реакциях, ребенок отказывается выполнять пожелания родителей. Наиболее активно процесс сепарации проявляется в пубертатном периоде. Это так называемый подростковый бунт, и здесь мнение родителей не авторитетно, как правило.

В подростковом возрасте юноши и девушки начинают активно исследовать мир и принимать самостоятельные решения. Они стремятся к независимости, что может приводить к столкновениям с родителями. Подобные конфликты считаются нормальной частью процесса взросления, у подростка возникает потребность в признании, чего часто не понимают родители, привыкшие видеть в них еще маленьких детей. Виктория Лопатик:

Процесс сепарации – это двусторонний процесс, при котором участвует как родитель, так и ребенок. Необходимо, чтобы родители предоставляли инициативу своему ребенку, чтобы ребенок имел свою точку зрения. Последствием незавершенной сепарации также может быть низкая самооценка, повторение родительского сценария, то есть введение в семейный сценарий ошибок из прошлого опыта своих родителей. Это страх перед неизвестностью, то есть человек не способен принимать ответственность за свою жизнь.