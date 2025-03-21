Лукашенко поздравил Президента и дружественный народ Намибии с Днём Независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии и дружественный народ этой страны с Днем Независимости. Глава нашего государства пригласил коллегу посетить Беларусь с официальным визитом для обсуждения всех вопросов углубления двусторонних отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодаря самоотверженной борьбе намибийских патриотов за национальное освобождение, успехам в государственном строительстве и социально-экономическом развитии, Намибия является сегодня одной из ведущих стран Африканского континента. Учитывая заинтересованность Минска в расширении сотрудничества с Виндхуком, а также хороший практический опыт реализации проектов с Зимбабве и другими государствами Африки, Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», – говорится в поздравительном послании Президента.