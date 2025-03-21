БГАТУ открывает набор на четыре новые специальности в 2025-м

IT-технологии – в агропромышленный комплекс. Ведущий белорусский вуз сельскохозяйственного профиля в 2025 году открывает набор на четыре новые специальности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на цифровизацию и практикоориентированность. В учебный процесс продолжают внедрять новейшие разработки. Здесь уже есть семь лабораторий. Тренажеры помогают студентам осваивать навыки работы с различной сельскохозяйственной техникой в условиях, максимально приближенных к реальным.

Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета: В год 70-летнего нашего юбилея мы открыли семь новых, с нуля, брендированных цифровых лабораторий. В наших учебных планах порядка более 70 % – это на практику, 28 недель – это сами практики. Плюс в процессе обучения студенты получают рабочие профессии.

В 2025 году в университете появятся новые востребованные направления. Это цифровые технологии, автоматизация и роботизация в АПК. Начнут также подготовку специалистов в области сервиса и инжиниринга сельхозтехники и оборудования.

Карина Гаркуша, декан факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи Белорусского государственного аграрного технического университета:

Надо сказать, что все специальности востребованы. Всегда востребовано у нас энергетическое обеспечение сельского хозяйства, востребована автоматизация технологических процессов и производств, технический сервис ВПК. Мы надеемся, первое, что контрольные цифры приема и цифры приема на платную форму получения высшего образования выполним на 100 %.

Уже 22 марта в вузах и колледжах Беларуси пройдет единый день открытых дверей. Вступительная кампания стартует в конце мая. В 2025 году впервые на льготных условиях в высшие учебные заведения смогут поступить выпускники инженерных классов. Появится удобная для абитуриентов опция – электронная очередь для подачи документов.